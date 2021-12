L’amour toujours: spettacolo di operetta

Les Grisettes

Raffaella Polino, soprano

Giovanna Maccatrozzo, soprano

Sara Polato, mezzosoprano



Al pianoforte Lorenzo Padrin



Parigi, Vienna, Belle epoque e Art nouveau. In un turbinio di piume e paillettes, tra nostalgie e frivolezze, scorre la vita delle Grisettes, protagoniste, tra una polka e un foxtrot, di grandi amori e folli serate al Cabaret.



Non si faccia l’errore di pensare che le feste siano però un espediente per sfuggire dalla realtà: i sentimenti e le passioni, ammantati di leggerezza, sono il fulcro della vita di queste ragazze, che dopo una delusione d’amore cantano disilluse che l’amore ormai, no, non fa più per loro, per poi però restare folgorate dal bel giovane tanto gentile e un po’ misterioso che lascia la mancia al cameriere... Sarà nobile? Sarà forse tedesco? Francese?



Quest’oggi, mesdames et messieurs, siete tutti invitati a vivere un’ora nella vita delle Grisettes, a lasciarvi trasportare in questa vita in bilico tra mille passioni, dove distinguere tra verità e finzione è un compito riservato solo a chi non ama il cabaret.



Per partecipare, sarà necessaria la prenotazione scrivendo all'email: events@caffecaffi.com oppure prenotandosi in loco presso il caffè. Verrà richiesto il Green Pass in entrata e sarà effettuato il controllo della temperatura prima di accedere all'evento.