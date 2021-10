Una full immersion nella storia, dal VI secolo D.C. fino al XX secolo, in particolare alla Seconda Guerra Mondiale. Un viaggio alla scoperta di arti, mestieri, abiti d'epoca. Oltre cento rievocatori di dodici gruppi, provenienti da tutta Italia, animeranno la prima edizione di "Epocando: viaggio nella storia", rievocazione storica che si terrà sabato 16 e domenica 17 ottobre nell'area del Bastioni di San Marco, lungo il tratto di mura di Treviso lungo viale D'Alviano. Gli stand, dislocati tra porta Santi Quaranta e porta Caccianiga vedranno un'area dedicata proprio al 1500, il periodo storico a cui risale la costruzione della fortificazione attorno alla città. E' proprio alle mura che idealmente viene dedicata la manifestazione. I visitatori potranno visitare gli accampamenti dei gruppi storici e i rievocatori saranno pronti a raccontare le tante curiosità, che non si leggono sui libri di scuola, sulla vita civile e militare dell'epoca che loro rappresentano. L'evento, organizzato dall'associazione storico culturale vicentina "Mordente Mordior", ha il patrocinio del Comune di Treviso e ha visto come principali sostenitori i titolari dell'osteria "Per Bacco" di via Cisole a Treviso.

L'evento si terrà sabato 16 ottobre dalle 10 alle 19.30 e domenica 17 ottobre dalle 10 alle 17. Il clou della manifestazione è rappresentato senza dubbio dalla sfilata rievocativa che si terrà sabato dalle 11 alle 12. I gruppi percorreranno il seguente tragitto: da Porta SS. Quaranta, Borgo Cavour, via Canova, via Calmaggiore, Piazza dei Signori, Piazza e via Indipendenza, via Martiri della Libertà, Piazza e via San Leonardo, Loggia dei Cavalieri, Piazza dei Signori, Calmaggiore, via Canova, Borgo Cavour (sarà possibile visitare Porta Santi Quaranta, aperta a pubblico) e rientro sulle mura. Queste le realtà presenti a "Epocando": Gruppi partecipanti in ordine "cronologico": Numerus Italorum, Compagnia del Corno Nero, Compagnia dell'Antica Torre, Asd Septem Custodiae, Gruppo storico gli Scherani, Asc Mordente Mordior, Compagnia d'arme Strategemata, Gruppo Storico città di Palmanova, 113eme Regiment d'Infanterie de Ligne, I Caimani del Piave, Le sentinelle del Lagazuoi, Gruppo storico La gavetta. Per maggiori informazioni: Valentina 344 247 8915.

