Nella serata di Venerdì 3 dicembre, il trevigiano Attilio Pisarri porterà in scena a Caffè Caffi il concerto "Euchronè: luce, tempo, suono".



In questo progetto di chitarra-solo il chitarrista Attilio Pisarri dipinge un quadro sonoro attraverso le forme del tempo plasmato nell’esperienza musicale: dalla chiarezza della linearità narrativa nella forma-canzone alla vorticosità circolare del blues, dal bagliore dell’istantaneità ed imprevedibilità nel linguaggio improvvisativo jazzistico alla sfumatura della dilatazione nel soundscaping; dalla luminosità evocativa del tempo sospeso nella musica rituale e meditativa, al contrasto chiaroscurale della musica sperimentale; Euchronè conduce l’ascoltatore in sentieri noti e meno noti, verso un’esperienza prismatica del tempo come forma del suono, e del suono come forma del tempo.



Trevigiano d'origine, dopo il dottorato di ricerca in filosofia sul pensiero italiano del primo Novecento, Attilio Pisarri indirizza la propria ricerca intorno a svariati temi di filosofia della musica, con particolare attenzione a quelli dell’improvvisazione, del tempo e del linguaggio.



Da alcuni anni con Pensare il Presente, il festival filosofico della città di Treviso, cura numerosi eventi a carattere musico-filosofico. Autore di saggi ed articoli, come musicista partecipa a numerose produzioni discografiche dal jazz al pop, ed a festival di carattere nazionale ed internazionale.



Docente di chitarra moderna molto attivo nel territorio, presidente dell’Associazione SpazioMusicale 2.0, consigliere dell’Associazione Musicale F. Manzato, si è occupato molto della funzione sociale della musica, coordinando diversi progetti sul tema musica/disagio/disabilità, tra cui “Musicainsieme-Musica e Disagio” sviluppato con il Comune di Treviso in collaborazione con Servizi Sociali e Ulss2. Tra gli ultimi lavori discografici: Attilio Pisarri – Elektroshot (Nau Records – Naked Tapes 2017), Roots On Boots – Back to the Earth (A.Ma Records – Auand 2018).



Tra le ultime pubblicazioni: “Pensare la Musica” (in “Pensare il Presente. La filosofia e le sfide del nostro tempo”, a cura di M. Carbone e D. Cavallin, Diogene Multimedia, Bologna 2017); “Il suono delle differenze. Trasfigurazioni del negativo da Schoenberg a Coltrane”, (in “E’ Tutto Vero. Saggi e testimonianze in onore di Luigi Vero Tarca”, a cura di L. Candiotto e F. Berto, Mimesis, Milano 2018), “Musica, distanza e relazione” (2021 in uscita per Il Poligrafo).



Per partecipare all'evento è necessaria la prenotazione scrivendo un'email a events@caffecaffi.com. Verrà richiesto il Green Pass in entrata e sarà effettuato il controllo della temperatura.