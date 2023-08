Agosto all'Ippodromo, al via il lungo weekend delle corse al trotto

Doppio appuntamento questa settimana all'ippodromo del Sant'Artemio di Treviso. Se nel fine settimana infatti l'appuntamento con l'impianto di Viale Felissent è fissato per domenica, l'interessante antipasto è rappresentato dalla Tris-Quarté-Quinté a carattere nazionale programmata dal Mipaaf (il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali) per mercoledì 23 agosto.

Sono 16 i cavalli al via nella prova-faro, un handicap sul doppio chilometro a resa di metri coi concorrenti suddivisi in tre nastri di partenza. Tutto esaurito allo start nei 10 posti a disposizione, cinque i concorrenti periziati nel blocco centrale e un estremo penalizzato a 40, Cardoso Dr, il probabile favorito. Nel corso del convegno, arioso e interessante dal punto di vista tecnico così come peraltro tutto l'agosto della Marca, scenderanno in pista 71 cavalli nelle 7 corse. Il via alle 19.35 con bar e tavola calda al solito in funzione. Accettazione al totalizzatore e a quota fissa sull'intero palinsesto della giornata. Ingresso gratuito.