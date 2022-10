Dal 28 al 31 ottobre al prato di Fiera "Oktoberfest Treviso"

Oktoberfest Treviso è un’iniziativa che si terrà nei giorni di 28-29-30-31 ottobre a Prato Fiera nella città di Treviso. L'ente promotore è l'associazione culturale OKTOBERFEST TREVISO, presieduta da Ilario Barbieri Maschio. L'associazione, appositamente costituita, si pone lo scopo di sviluppare e promuovere la manifestazione negli anni a venire, e si pone come

piattaforma di collaborazione tra le diverse anime ristorative della città. L’ente vuole riprendere l’originale festa tradizionale che ha luogo a Monaco ogni anno dove la birra e la tradizione sono protagoniste. Oktoberfest Treviso porterà la cultura e tradizione della Baviera direttamente nella marca trevigiana, ricreando e a tutti gli effetti l’atmosfera dell’evento tedesco. Birra, cibo tradizionale, musica folkloristica, stand culturali e prodotti tradizionali saranno i presenti dell’evento.

Quattro giorni per immergersi nell’atmosfera dell’Oktoberfest, con i tipici tavoli lunghi, boccali da 1 litro, abiti tradizionali e proposte culinarie ispirate all’evento di Monaco come la Wienner Schnitzel, lo Stinco al Forno e i Bratwurst con crauti e brezel.

Saranno presenti anche eventi dal vivo con musica tipica grazie alla partecipazione della Gibierfest Band, che riprenderà l’atmosfera dell’Oktoberfest con musica della tradizione bavarese. Oktoberfest Treviso è un evento culturale e culinario che riunisce tutti gli appassionati della tradizionale festa di Monaco per quattro giorni all’insegna della cultura, della tradizione e delle serate in compagnia. Riunire la marca trevigiana in un evento come Oktoberfest a Treviso valorizza lo spirito di convivialità, e il senso comunitario che ci contraddistingue e unisce, soprattutto quando ci si trova alla stessa tavola, con della buona musica e una pinta di birra.

Il programma musicale delle serate

Venerdì 28 Ottobre

Apertura stand e area esterna

Ore 17.00-00.00Esibizione live:

FANTAGHIROCK

Esibizione live:

GIBIERFEST BAND

Dj set DANIELINO

Sabato 29 Ottobre:

Apertura stand e area esterna

Ore 11.00-00.00

L'APERITIVO BUEO

in collaborazione con Radio Peterpan

Dj set Marco Baxo e Andreas Ronca

"Il Veneto Imbruttito"

Esibizione live:

GIBIERFEST BAND

Domenica 30 Ottobre

Apertura stand e area esterna

Ore 11.00-00.00

Esibizione live:

ONDE BEAT

Esibizione live:

GIBIERFEST BAND

Dj set CARLO BARDINI

Lunedì 31 Ottobre

Apertura stand e area esterna

Ore 15.00-00.00

Esibizione live:

L'IMPERO YAMATAI

Dj set DANIELE DANIELI

POMERIGGIO

HALLOWEEN PARTY 2022

Organizzato dall’associazione ASD SPORT CAMP

Costruzione Zucca di Halloween con gli istruttori di Sport Camp

Cena con prenotazione Online