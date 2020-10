On the moon live @ Wishing Wells

Giovedì 22 Ottobre riprendono i concerti live al The Wishing Wells!

Gli On The Moon debutteranno con la nuova formazione nel giorno d'uscita del video del loro nuovo singolo "Il mio migliore amico" disponibile in tutti i digital stores.





On The Moon è un progetto electro rock italiano, formato da musicisti con background ed esperienze musicali diverse che si uniscono dando vita ad un repertorio di brani inediti e di forte impatto, grazie a sonorità rock unite all’uso dell’elettronica e ai testi in italiano.

Fin dall’esordio la band collabora con l’etichetta discografica Ferrarese Alka Record Label, con la produzione di Massaga Produzioni e Manuele Fusaroli.



Gli On The Moon sono:

Luca Di Vacri - Basso, Voce

Giorgia Ravanello - Chitarra, Synth

Luna Vianello - Batteria