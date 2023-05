Seconda assemblea pubblica per il Treviso Pride

A seguito della prima assemblea pubblica dello scorso 10 maggio, che ha visto la partecipazione di una cinquantina di persone e di diverse realtà del territorio, l? organizzator? di Treviso Pride 2023 - AGEDO Treviso, Famiglie Arcobaleno Veneto, Coordinamento LGBTE Treviso e Non Una Di Meno Treviso - sono pront? per il secondo appuntamento aperto al pubblico. Si terrà giovedì 25 maggio alle ore 18.30 all’ex Caserma Piave (centro sociale Django) e vuole essere una nuova occasione per intercettare associazioni e soggetti territoriali e le relative istanze, stringendo al contempo il cerchio sull’operatività di una manifestazione che aspira a essere il più possibile inclusiva e a livello provinciale. Contestualmente si ribadirà il percorso che ha portato alla redazione della Carta d’Intenti, uno strumento diretto alla società civile - dalle amministrazioni comunali agli istituti scolastici e dal mondo del giornalismo alle aziende sanitarie e dalle organizzazioni sindacali alle associazioni di categoria - per orientare verso pratiche e linguaggi sempre meno discriminatori.