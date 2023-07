Two of Us in concerto per Estate Live

Michele Borsoi (piano, chitarra, basso) e Gigliola Aliberti (voce, percussioni) vivono con e per la musica. Si conoscono da molti anni. Hanno collaborato in diverse situazioni, sia in band sia come duo acustico. Ogni tanto si rincontrano e nasce TWO OF US, progetto acustico che racchiude brani che spaziano dal "vecchio" al nuovo, dal blues al pop. Non resta che venire ad ascoltarli!

