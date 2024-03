Un patrimonio Unesco: le Colline del Prosecco

Tra San Pietro di Barbozza e Santo Stefano ecco un'escursione ad anello attraverso il patrimonio Unesco “Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene”, il più celebre esempio di viticoltura eroica in Italia, lungo un serpentone di sentieri e strade che attraversera' uno scenario unico. Ci affacceremo sulle terre del Cartizze, il piu' pregiato tra i prosecchi, attraversando luoghi iconici come la famosa Osteria senz'Oste, mentre scopriremo insieme la natura, la storia e la cultura locale che hanno reso questa terra famosa nel mondo.

? DURATA: 2h 30min circa

?‍?? DISLIVELLO: positivo di circa 130 metri

LUNGHEZZA: 5 Km circa

DIFFICOLTÀ: facile

??RACCOMANDAZIONI:

– scarpe da trekking

– abbigliamento adeguato alla stagione e alle temperature del luogo

– zaino con acqua e/o snack

– bastoncini da trekking per chi è abituato ad usarli

?RITROVO: Sulla scalinata della "Chiesa dei Santi Pietro e Paolo" di San Pietro di Barbozza (TV)

? CONTRIBUTO

13€ ADULTI

6€ Ridotto per RAGAZZI da 6 anni fino a 16 anni

0€ Ridotto per RAGAZZI fino a 6 anni

? LUNEDÌ 01 APRILE 2024

1° turno: ? 10:30

2° turno: ? 15:00



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA dal link www.venetosegreto.com/eventi