Centenario della Sezione ANA Valdobbiadene: presentato il programma degli eventi

Gli Alpini della Sezione di Valdobbiadene sono in fermento da giorni: manca meno di un mese al tanto atteso Centenario di fondazione, in programma domenica 3 luglio. Era il 1922 quando un gruppo di reduci della Prima guerra mondiale decideva di fondare una realtà alpina per non dimenticare i drammi vissuti e per diffondere i valori del Corpo. La nascita della Sezione è avvenuta durante i famosi incontri al “Canevon del Pin de la Val”, “Da Cela”, “Da Coche” o “Da Checo Lolo”. Qui si è fatta la storia della Sezione grazie ai quattro soci fondatori: i capitani Mario Gerlin e Giuseppe Mello (fondatore della Sezione di Treviso e primo presidente sezionale), il tenente Francesco Capretta e il sergente Carlo Geronazzo. I quattro si diedero molto da fare per creare i primi Gruppi nei paesi di origine fino ad arrivare ai 19 attuali, con le proprie sedi nei Comuni di Farra di Soligo, Moriago, Segusino, Vidor e Valdobbiadene. Ora, dopo 100 anni, la festa in attesa di domenica 3 luglio a Valdobbiadene si avvicina a grandi passi con un mese di giugno fitto di eventi. Diversi gli appuntamenti da non perdere presentati oggi, giovedì 9 giugno, nel municipio di Valdobbiadene

Si parte domani, venerdì 10 giugno, alle 20.45, con il Gruppo di Segusino che organizza lo spettacolo musicale “Orma su orma… dal Don a Nikolajewka” nella palestra comunale di via Chipilo; domenica 12 si svolgerà invece la “Marcia lungo le vie del fronte” da Cima Grappa all’Isola dei Morti; venerdì 17 giugno alle 21, al centro polifunzionale di Vidor, sarà presentato il libro del centenario sezionale “Da cent’anni in cammino”; sabato 25 alle 21 andrà in scena in piazza Marconi a Valdobbiadene lo spettacolo storico-culturale “Alpini nel tempo”. Infine sabato 2 luglio, vigilia del centenario, dalle ore 20 si svolgerà la serata di canti popolari e di canzoni alpine “Senti che canto” per le vie di Valdobbiadene.

Il centenario per Massimo Burol è il primo importante evento come presidente della Sezione di Valdobbiadene: “Quando si raggiunge un traguardo così rilevante viene spontaneo guardare al passato e ricordare gli uomini che hanno reso grande la nostra storia. Questo anniversario è giusto sia celebrato con la solennità che merita, gli alpini della nostra Sezione in questi 100 anni hanno dato prova che sotto il cappello ci sono valori intramontabili”.





«Abbiamo cercato di essere alpini con la A maiuscola - ha proseguito Burol - creando momenti di solidarietà e di aiuto, trasmettendo in questo modo lo spirito che ci caratterizza. Grazie, Alpini, festeggiamo tutti insieme questo momento straordinario per continuare a testimoniare i valori che da 100 anni ci rappresentano».

«E’ un piacere per l’amministrazione comunale riprendere la collaborazione con la Sezione Ana di Valdobbiadene in occasione di importanti eventi come le celebrazioni del Centenario – ha affermato oggi Luciano Fregonese, sindaco di Valdobbiadene -, così come è stato fatto nel 2017 con l’Adunata del Piave. Invito la cittadinanza a partecipare numerosa agli eventi in calendario e a far sentire la propria vicinanza agli Alpini in particolare durante la sfilata di domenica 3 luglio, dove ci sarà la partecipazione del presidente Favero e del labaro dell’Associazione nazionale alpini».