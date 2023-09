Torna "Co i piè descalsi": ecco il programma completo dell'edizione 2023

Uno, due, tre, quattro, cinque, dieci, venti, venticinque anni Co i piè descalsi! Un grande traguardo accompagna l’edizione 2023, il cui denominatore comune è da sempre il Festival delle Arti Performative e del Teatro di Strada. Dopo la super edizione dello scorso anno con più di 20.000 presenze in 5 giorni, la direzione artistica del gruppo 86 alza nuovamente l’asticella proponendo, anche quest’anno, artisti e compagnie di altissimo livello da tutto il mondo ; giocoleria, acrobatica, danza, musica, spettacoli in acqua e altri con il fuoco… insomma davvero tante discipline e tante esibizioni uniche e imperdibili. L’ingresso sarà ancora una volta gratuito ma con offerta responsabile. «È uno sforzo importante quello di mantenere l’ingresso libero, perciò chiediamo a tutti coloro che verranno a trovarci un’offerta responsabile per aiutarci a mantenere alto il livello qualitativo della manifestazione e per riconosce all’arte di strada il giusto valore che si è conquistata»: sottolineano gli organizzatori.

La 25^ edizione del festival inizia GIOVEDI 14 con l’apertura del ricco stand gastronomico (specialità della serata i bigoi) e il live in frasca di “LEO E GLIALTRITRE”.

VENERDI 15 il baccalà sarà il protagonista della serata gastronomica mentre in giardino, dalle 19.30, ci sarà un’anteprima del festival delle arti performative con tre compagnie presenti: Autoportante (Argentina-Italia) , Filip Zahradnicky (Repubblica Ceca) e Manshula Circo (Argentina) .

Alle 22.00 il live in frasca di EL CUENTO DE LA CHICA Y LA TEQUILA.

SABATO 16 dalle ore 15.00 e DOMENICA 17 dalle ore 10.00, piazzette, vie, giardini e comuni parcheggi si trasformeranno in palcoscenici naturali di oltre 60 spettacoli di teatro di strada con compagnie provenienti da Ungheria, Francia, Perù, Germania, Canada, Argentina e naturalmente Italia.

Alcuni spettacoli saranno in prima nazionale e alcuni addirittura unica data Italiana.

A far da legame e contorno allo stesso tempo ci sarà il variopinto mercatino dell’ artigianato, il Ludobus con una vasta area gioco, mostra etnografica e di radio d’epoca, Truck food a cui si aggiungono la freschezza e l’innovazione dei giovani volontari nelle frasche.

Per i più golosi e legati alla tradizione da ricordare che domenica 17 presso lo stand sarà possibile degustare la Trippa (dalle ore 8.00) e lo spiedo gigante (dalle ore 12.00). La 25^ edizione si concluderà LUNEDI 18 con la musica e la stravaganza dei FANTAGHIROCK . (stand gastronomico attivo con Galletto allo spiedo come specialità). Tutte le info e il programma dettagliato sono on line sul nuovissimo sito www.gr86.it e nella pagina facebook Co i piè descalsi. L’arte, la bellezza, la cultura, la musica, la danza, il gusto, i sorrisi e la socialità vi aspettano a Vascon dal 14 al 18 settembre 2023.