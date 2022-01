Due cuori per una villa

Un San Valentino in anticipo...!



Domenica 13 febbraio 2022, a Villa Emo c'è una bellissima iniziativa per gli innamorati:

le coppie che si presenteranno in biglietteria il13 febbraio avranno infatti la possibilità di accedere pagando unicamente il biglietto standard di € 10,00 !

Non è necessaria la prenotazione.



Per informazioni Società Mondo Delfino Coop. Soc. -



www.villaemo.org - www.mondodelfino.it