Villa di Maser - Una notte a lume di candela

A lume di candela in un suggestivo percorso notturno attraverso la Villa di Maser, ci si inoltra nel cuore dell'arte e della storia.

Al bagliore soffuso delle candele, la dimora si rivela con eleganza, svelando i segreti dei nobili veneziani, i fratelli Barbaro, che affidarono il loro sogno architettonico al genio di Palladio.

Partendo dall'ingresso principale, le luci danzanti delle candele illuminano la facciata imponente della villa. Il viale alberato conduce i visitatori in un mondo dove il tempo sembra sospeso, avvolti dalla bellezza senza tempo di Palladio. Il percorso svela il piano nobile affrescato da Paolo Veronese, un tesoro artistico che, illuminato delicatamente dalle candele, rivela un'aura di mistero nelle pareti affrescate. Attraverso i corridoi ornati di stucchi rinascimentali, il percorso conduce alla sala principale, dove l'opulenza dei dipinti di Veronese raggiunge il suo apice.

Il giardino circostante, anch'esso illuminato da candele, diventa un palcoscenico di natura e architettura.

Questo straordinario viaggio notturno nella Villa Palladiana è un'opportunità unica per scoprire l'incanto di un patrimonio artistico senza tempo, un'immersione nell'arte rinascimentale sotto la luce delicata delle candele.

Informazioni e prenotazioni sul sito: https://www.villadimaser.it/

23 febbraio 2024



Durata della visita: 50 minuti