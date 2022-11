Villa Tiepolo Passi: camminata emotivo-sensoriale tra narrazione e attività fisica

Un’esperienza nel Parco di Villa Tiepolo Passi per acquisire coscienza e consapevolezza del proprio corpo in relazione a ciò che ci circonda, l’antica Villa, le essenze esotiche e secolari del parco romantico, il bosco di caccia, le siepi riparie e il fiume, la campagna ben ordinata...Attività fisica e racconto andranno di pari passo nel susseguirsi delle stazioni che svelano la storia della Casa e a ciascuno, nel proprio intimo, la propria storia. Un’immersione nella natura e un tuffo nella conoscenza degli antichi, così rivelatrice e attuale. Coach e mental coach dell’esperienza è Fabio Benvenuto, preparatore fisico-atletico-mentale di grandi squadre e atleti olimpionici. L’accompagna lo staff-guida di Villa Tiepolo Passi.

Notizie utili

-L’attività è aperta a tutti, esperti e non

-Dotarsi di abbigliamento e scarpe idonei per esercitarsi e passeggiare nella natura

-Dotarsi anche di giacca o soprabito da indossare dopo l’attività per non raffreddarsi

Programma

• 10:00 arrivo degli ospiti in Villa (si raccomanda la puntualità)

• 10:00 - 10:10 breve descrizione del programma e raccomandazioni

• A seguire, fino alle ore 12:45 visita con camminata

Prezzo: € 30,00 a persona

L’attività è confermata al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti.

Prenotazioni: info@villatiepolopassi.it / 329 7406219