La Primavera del Pensiero a Villorba

L’Amministrazione Comunale di Villorba arricchisce di contenuto culturale i mesi di aprile e maggio grazie al ciclo di incontri dal titolo “Primavera del Pensiero” dedicato al mondo della filosofia. «E’ una risposta a quanti si chiedano cosa sia la filosofia- ha detto Eleonora Rosso assessore alla cultura del Comune di Villorba- che riprende quanto nato già nel 2019 e che aveva fatto segnare il tutto esaurito in sala lettura della Biblioteca Comunale. È stato quasi un percorso d’iniziazione alla filosofia rivolto sia agli adulti sia ai bambini con specifici laboratori didattici nella convinzione che la filosofia sia di base per un sapere capace di far riflettere, generare orientamento critico e consapevolezza nella realtà in cui viviamo ed affrontare i quesiti incalzanti della società»

«Quest’anno - conclude Eleonora Rosso - intendiamo riprendere sin da ora con la modalità online per poi passare, se possibile, agli incontri in presenza. Il calendario infatti è già stato strutturato con doppia opzione a partire dalla fine di aprile, primi di maggio. Luciano Franchin, filosofo, sarà la nostra guida per il percorso riservato agli adulti, mentre “La Chiave di Sophia” sarà il punto di riferimento per i bambini».

Ecco, nei dettagli, tutti gli appuntamenti.

Gli incontri del giovedì alle ore 21:00 Diretta Streaming Pagina Facebook @Comunedivillorba

A Cura Di Luciano Franchin

8 APRILE. La filosofia prima della filosofia: l’uso filosofico del mito;

15 APRILE. L’invenzione della bellezza tra Policleto e Kant: dalle regole del Canone al sentimento del bello;

22 APRILE. Anime ritrovate? Il pensiero contemporaneo e la rifondazione dell’anima

Alle Ore 21:00, Biblioteca Comunale Di Villorba in presenza od online in caso di restrizioni per Covid 19.

29 APRILE. Il percorso della differenza: amare, conoscere, mantenere la differenza ed essere coinvolti.

6 MAGGIO. (In caso di restrizioni l’incontro sarà annullato) A cosa serve la musica? Conversazione filosofica con il maestro Paolo Troncon.

Laboratori Di Filosofia Per Bambini a cura del “La Chiave di Sophia”

Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti. In caso di restrizioni verrà comunicata la nuova modalità-

8 MAGGIO. “Germogli in testa”

Ore 15:30 I-II elementare

Ore 17:00 III-IV-V elementare

15 MAGGIO. “Va bene se”

Ore 15:30 I-II elementare

Ore 17:00 III-IV-V elementare

READING MUSICATO

A CURA DI “LA CHIAVE DI SOPHIA”

Venerdì 4 GIUGNO ore 21:00

Parco di Villa Giovannina

Filosofia in chiave di violino: Il Simposio di Platone