Visita al Castello Papadopoli Giol

Villa Papadopoli Giol, meglio conosciuta come “castello”, fu edificata nell’Ottocento per volere dei Conti Papadopoli, secondo lo stile neogotico inglese, nel luogo dove esisteva l’antico castello dei Conti Da Tolentino e poi dei Nobili Gabrieli, patrizi veneziani.

La Villa – con torri merlate, pinnacoli e finestroni gotici – è stata creata con l’intento di stupire gli ospiti, così come il grandioso parco arricchito di peschiere, laghetti, cascatelle con giochi d’acqua e una grande varietà di vegetazione.



