Un tesoro tra le colline del Prosecco- Visita alla Pieve

Una pieve millenaria immersa in un paesaggio meraviglioso riccamente decorata con affreschi di straordinario valore storico e artistico, che forse non tutti conoscono…



La Vostra Guida sarà FEDERICA FOSSALUZZA.

Durata: 2 ore circa

Luogo d’incontro: al parcheggio della Pieve di San Pietro, a San Pietro di Feletto, ore 10.00 Domenica 6 novembre

Costo della visita: € 12,00 adulti; € 6,00 bambini 6-12 anni; bambini al di sotto dei 6 anni gratuito.

Ingressi a pagamento: non previsti.

Numero massimo di partecipanti: 30 persone.

Prenotazione obbligatoria ed impegnativa a mezzo e-mail. Si chiede cortesemente di indicare al momento della prenotazione il numero esatto dei partecipanti e i dati per emettere la quietanza del pagamento.



Termine ultimo per le iscrizioni: ore 12.00 di sabato 5 novembre.