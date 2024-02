L'arte della stampa: visita guidata alla Tipoteca di Cornuda

Il Museo accoglie i visitatori in uno spazio di 3.000 metri quadrati. Questo luogo racconta la nascita e l’evoluzione di un mestiere d’arte – la stampa a caratteri mobili – che per 500 anni ha “rivoluzionato” la comunicazione e la cultura dell’uomo.

La visita si snoda nei due edifici principali, la chiesa e la foresteria dell’ex Canapificio, con un excursus degli strumenti utilizzati nei cinque secoli di storia della stampa a caratteri mobili, da Gutenberg fino agli anni ’70 del Novecento.

Una passerella collega i due edifici e accompagna il pubblico nell’Archivio caratteri e macchine da stampa, il salone più rappresentativo che custodisce il nucleo più importante delle collezioni: le pareti-archivio con i caratteri di piombo e di legno.

? DURATA: 1h 30 min

? RITROVO: All’ingresso della tipoteca in Via Canapificio 3, Cornuda (Treviso)

? CANI: i nostri amici a quattrozampe non sono ammessi al museo

? BARRIERE ARCHITETTONICHE: Sono presenti barriere architettoniche

? CONTRIBUTO

14€ ADULTI

7€ Ridotto per RAGAZZI fino a 16 anni

? NOTE AGGIUNTIVE

Il biglietto include l'ingresso al Museo

? SABATO 02 MARZO 2024

1° turno: ? 11:00

2° turno: ? 15:00

3° turno: ? 16:30



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA dal link www.venetosegreto.com/eventi