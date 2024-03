Visita a Villa Gera, capolavoro di Jappelli

Adagiata sulla collina del Castello, la villa domina la città, offrendo allo sguardo la bella facciata neoclassica a 8 colonne ioniche sormontate da un maestoso timpano, le cui sculture, raffiguranti l’Architettura che ospita le Arti Sorelle, sono opera di Marco Casagrande, rinomato scultore dell’epoca e avviato all’arte dallo stesso Bartolomeo Gera. L’ampio salone al piano nobile fu affrescato nel 1837, sempre per volere dell’infaticabile committente, da Giovanni Antonio De Min che, contravvenendo a tutti gli accordi presi, decise di rappresentare emblematiche scene tratte dal “De bello gallico” e da altri episodi della vita di Giulio Cesare, che ritraggono la tumultuosa storia degli Elvezi, con evidenti riferimenti alla dominazione asburgica nel Lombardo Veneto.

L’opera piacque a Gera tanto che, nel 1844, richiese a De Min un secondo affresco, lo sbarco di San Saba a Costantinopoli, da realizzarsi nel nuovo salone dell’ala orientale.

? DURATA: 1h30 circa

?RITROVO: all’ingresso di Villa Gera, Via Coderta, 1, 31015 Conegliano TV



DOVE POSSO PARCHEGGIARE? Puoi parcheggiare al Castello di Conegliano.

In alternativa, puoi parcheggiare in centro. Da lì, puoi percorrere “Calle Madonna della Neve”, una stradina pedonale molto suggestiva, che in 10 minuti ti permette di raggiungere la Villa.

? CONTRIBUTO

14€ ADULTI

7€ Ridotto per RAGAZZI da 6 anni fino a 16 anni

0€ Ridotto per RAGAZZI fino a 6 anni

? DOMENICA 07 APRILE 2024

1° turno: ? 10:00

2° turno: ? 11:30

3° turno: ? 15:00

4° turno: ? 16:30

? DOMENICA 12 MAGGIO 2024

1° turno: ? 10:00

2° turno: ? 11:30

3° turno: ? 15:00

4° turno: ? 16:30



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA dal link www.venetosegreto.com/eventi