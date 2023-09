Ottobre in cantina: il Bio-Tour alla scoperta dei segreti della vendemmia

Un weekend all’insegna del buon vino, assaggiando le prelibatezze del territorio, immersi tra le vigne incontaminate di Villorba: qui una meravigliosa cantina celebrerà la vendemmia con un tour speciale in promozione, pensato per far scoprire a tutti gli enoturisti ed appassionati i segreti della stagione del raccolto e dare così il benvenuto alla stagione autunnale.

Il Bio-Tour "Profumo di Mosto"

Al via l'esclusivo evento di Cantina Pizzolato, un Bio-Tour dedicato alla vendemmia, dal nome “Profumo di Mosto”, che trasforma questo magico momento dell’anno in un’esperienza coinvolgente per i cinque sensi. Per tutti i weekend di ottobre, infatti, questa speciale esperienza permetterà a tutti i wine-lovers di partecipare attivamente al momento della vendemmia, dapprima con una passeggiata tra i filari - alla scoperta dei segreti della produzione biologica - per poi immergersi nel processo di vinificazione degustando il mosto di un’uva appena vendemmiata e toccando cosi con mano il processo produttivo del vino.

L’esperienza terminerà con la degustazione di un vino rosso senza solfiti aggiunti nell’esclusiva Officina del Vino, il wine-bar ed enoteca della Cantina aperto al pubblico per tutti i fine settimana del mese: una suggestiva cornice tra ciliegi e viti dove godersi del buon vino biologico e scoprire specialità e prodotti locali, acquistabili anche presso il punto vendita.

Dove e quando

Un weekend alla scoperta delle storie del territorio e delle sue infinite ricchezze in un incantevole paesaggio fatto di vigneti che si estendono fino all’orizzonte: la Cantina Pizzolato vi aspetta - dal venerdì alla domenica di tutte le settimane di ottobre a Villorba, in provincia di Treviso, in via IV Novembre 12 - per brindare alla vendemmia, un periodo speciale per scegliere di visitare i vigneti e conoscere i segreti che essi racchiudono in compagnia di mani esperte.

Informazioni utili

Il prezzo in promozione del Bio Tour “Profumo di Mosto” è di 6 euro a persona, con ingresso gratuito per bambini e ragazzi fino ai 18 anni. L’experience è prenotabile tutti i weekend (venerdì incluso) dal 29 settembre al 31 ottobre e prevede:

una passeggiata guidata tra i vigneti della Cantina, alla scoperta delle speciali lavorazioni dell’agricoltura biologica;

visita e spiegazione del processo di vinificazione con assaggio del mosto ottenuto dalla vendemmia in corso;

degustazione finale presso l’Officina del Vino del vino biologico Spumante Pizzolato.

Il Bio-Tour “Profumo di Mosto” è anche prenotabile tramite il corner Pizzolato che si troverà all’interno del “Villaggio delle Zucche” di Nonno Andrea, l’azienda agricola biodiversa che racconta, attraverso la produzione di prodotti tipici, le tradizioni alimentari del trevigiano e la cultura locale.

Giorni e orari

Turni del Bio-Tour “Profumo di Mosto”: venerdì e sabato: 10.30-15.00-16:30; domenica: 10.30. Per prenotare clicca qui.

Orari di apertura Officina del Vino (dal 29 settembre al 31 ottobre: venerdì: 15:00-18:30; sabato: 10:30-18:30; domenica: 10:30-14:00).

Orari di apertura punto vendita (dal 29 settembre al 31 ottobre): dal lunedì al venerdì in punto vendita cantina dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30. Sabato in Officina del Vino dalle 9.00 alle 18.30 e la domenica dalle 10.30 alle 14.00.

Per maggiori informazioni e prenotazioni:

Telefono: +39 0422 1847211

E-mail: experience@lacantinapizzolato.com

Sito web: www.lacantinapizzolato.com