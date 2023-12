A Treviso la prima comunità energetica rinnovabile diocesana d’Italia

Produrre e consumare comunitariamente energia pulita, sostenendo chi ha meno risorse: è questo l’obiettivo di "Fondazione Diocesi Treviso Energy Ets", la prima comunità energetica rinnovabile (Cer) della diocesi trevigiana, costituita lo scorso 22 dicembre in Vescovado, con le firme di tutti i soggetti coinvolti davanti al notaio. Soci fondatori della comunità sono la Diocesi di Treviso, l’Opera San Pio X e la Casa del Clero. Una fondazione di partecipazione in cui saranno coinvolte le parrocchie, ma anche persone fisiche, aziende e un partner tecnologico che metterà la strumentazione necessaria.

Presenti alla costituzione della Fondazione il Vescovo di Treviso, monsignor Mauro Motterlini in qualità di presidente dell’Opera San Pio X e della Casa del Clero, l’economo diocesano Sergio Criveller, il notaio Paolo Talice e i tre consulenti che hanno collaborato alla stesura dello statuto: l’avvocato Giovanni Manildo della Regalgrid Europe, il dottor Fabio Pavan dello Studio Brunello e l’avvocato Monica Cammalleri dello Studio notarile Bianconi, Pin e Talice. La comunità energetica rinnovabile è possibile in via sperimentale da febbraio 2020 ai sensi del Decreto legge 162/19 (articolo 42bis) e in seguito con il Decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199. Il ministro dell'ambiente Gilberto Pichetto Fratin ha firmato, lo scorso 6 dicembre, il Decreto attuativo sulle Cer, dopo il via libera della Commissione europea del 22 novembre. Ora, dalla via sperimentale, si passa alla completa efficacia. La Cer, quindi, può ora contare su una cornice normativa chiara e definita, Cabina primaria, contributi a fondo perduto e tariffa incentivante.

Di cosa si tratta

A spiegare la scelta e il funzionamento della comunità energetica è stato il neopresidente della Fondazione, ed economo diocesano, Sergio Criveller: «Abbiamo studiato una struttura giuridica, la Fondazione di partecipazione, che sia rispettosa del “modello diocesi”, come chiesto dal Vescovo. Quindi una grande Comunità energetica e 23 sottogruppi, quante sono le cabine primarie in Diocesi, anziché costituire 23 soggetti giuridici autonomi. La Diocesi di Treviso insiste su una grande parte della provincia, ma anche su parti di quelle di Padova, Venezia e anche due parrocchie in provincia di Vicenza. Ogni sottogruppo avrà quindi più parrocchie. L’idea di fondo - sottolinea Criveller - è quella di una grande “comunità di comunità”. Dobbiamo mettere a fuoco ancora un regolamento condiviso che determini le regole all’interno della grande Comunità, ma soprattutto del sottogruppo. Ci sarà chi produce e consuma, e chi consuma e basta. La novità assoluta del modello è che si ha il massimo di beneficio quando c’è consumo istantaneo: produco 100 e consumo 100. Quindi, oltre a fare produzione, c’è la necessità di trovare chi consuma. Quindi, il massimo senso della comunità energetica è che ci sarà anche chi ne farà parte solo per consumare. Ma il suo consumo genera risorse per sostenere chi è nella difficoltà a pagare le bollette. Questo è uno degli aspetti più belli della comunità energetica, quello solidale. Non si fa Comunità energetica per fare business - precisa -, ma per condividere e sostenere, salvaguardando l’ambiente, e contribuendo, anche grazie al consumo, ad aiutare le situazioni di fragilità, così che ad averne un beneficio sarà tutta la comunità». Un aspetto, questo, a cui tiene in modo particolare il vescovo Tomasi, che sta accompagnando con grande interesse e partecipazione la nascita di questo progetto e che ha ribadito, in occasione della costituzione della Fondazione, l’aspetto solidale della comunità energetica e il valore della sua sostenibilità, oltre alla possibilità di un coinvolgimento graduale di tanti soggetti diversi.

E’ dalla Settimana sociale dei cattolici italiani del 2021, a Taranto, che la Chiesa italiana sta spingendo in modo deciso per una scelta di sviluppo e di transizione energetica sostenibile, da fonti rinnovabili, a partire dalle parrocchie. Nelle conclusioni della Settimana, l’arcivescovo di Taranto, Filippo Santoro, disse: «Vogliamo che tutte le comunità dei fedeli in tutte le parrocchie italiane avviino un progetto e diventino comunità energetiche». La Diocesi di Treviso diviene così promotrice di una Comunità energetica aperta a tutte le 265 parrocchie della Diocesi, aperta alle famiglie, alle aziende, e anche ai Comuni. Questa è la prima Cer in Italia pensata e costruita sul territorio di un’intera diocesi. «Nell’ottica di una transizione giusta e socialmente sostenibile la “Diocesi Treviso Energy Ets” può diventare uno strumento di creazione di reddito a sostegno di famiglie, parrocchie e comunità locali» conclude Criveller.