Tagliano la recinzione e tentano il furto all'ecocentro, due arrestati

I carabinieri della stazione di Motta di Livenza hanno sorpreso e fermato due individui che sabato sera, dopo aver tagliato la recinzione del locale "ecocentro" stavano rovistando all'interno dei container utilizzati per lo stoccaggio dei materiali da smaltire. Per i due, un 56enne ed un 46enne dell'est, è scattato l'arresto in flagranza per tentato furto in concorso. Giudicati per direttissima stamane presso il Tribunale di Treviso, gli arrestati hanno patteggiato 6 mesi di reclusione, pena sospesa. Convalidati dal giudice gli arresti di entrambi.