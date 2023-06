Come richiedere i certificati di agibilità, permessi a costruire, destinazione d'uso degli immobili a Treviso

Il Settore Edilizia Privata del comune si occupa di tutte le procedure amministrative che riguardano gli interventi edilizi realizzati da cittadini, ditte, enti. Gli interventi sono attuati con procedimenti diversi (permesso di costruire, Scia alternativa, Scia, comunicazione di attività edilizia libera) a seconda della loro rilevanza.

Competenze dell'ufficio Edilizia Privata

L'ufficio tecnico edilizia privata ha tra gli altri, i compiti di: gestione del territorio comunale per quanto riguarda gli interventi privati (permessi di costruire, dichiarazioni di inizio attività (D.I.A.), ecc.) in applicazione dei vigenti Regolamenti Comunali (Piano Regolatore Generale Comunale, Regolamento Edilizio, ecc.); effettua inoltre il rilascio delle certificazioni di destinazione urbanistica dei terreni (C.D.U.).

Le domande e i progetti devono essere presentate al Settore attraverso un tecnico abilitato (ingegnere, architetto o geometra nell'ambito della propria competenza professionale). Per gli interventi su edifici destinati a residenza occorre rivolgersi alle Unità Territoriali, per quelli su edifici con destinazione diversa dalla residenza (commerciale, artigianale, industriale ecc).

Per informazioni è possibile contattare gli uffici telefonicamente o via e-mail agli indirizzi consultabili qui sotto. Per facilitare l’accesso telefonico degli utenti l’orario è stato esteso alle seguenti fasce orarie: dalle 8,00 alle 14,00 da lunedì a venerdì; lunedì e mercoledì anche dalle 15,00 alle 18,00.

Sede Uffici e Sportelli Palazzo Rinaldi, Piazza Rinaldi 1

ACCESSO ATTI Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sportello Palazzo Rinaldi 9.00-12.00 9.00-14.00 15.00-17.00 Telefono: 658272 9.00-12.00 9.00-12.00 9.00-12.00 9.00-12.00 9.00-12.00

TECNICI EDILIZIA RESIDENZIALE Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sportello 9.00-12.00 9.00-12.00 Solo su app.to Telefono (v.sotto) 12.00-14.00 12.00-14.00 12.00-14.00 12.00-14.00

TECNICI EDILIZIA PRODUTTIVA Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sportello 9.00-12.00 9.00-12.00 Solo su app.to Telefono (v.sotto) 12.00-14.00 12.00-14.00 12.00-14.00 12.00-14.00

TECNICI PAESAGGIO Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sportello 9.00-12.00 9.00-12.00 Solo su app.to Telefono (v.sotto) 12.00-14.00 12.00-14.00 12.00-14.00 12.00-14.00

Cos’è il S.U.E.

Le innovazioni normative per la semplificazione dei rapporti tra il cittadino e la Pubblica Amministrazione hanno visto la nascita di SUAP e SUE , gli sportelli unici per le attività produttive e per l’edilizia che mirano a coordinare e snellire le richieste e gli adempimenti amministrativi necessari, rispettivamente, per la creazione di impresa e per gli interventi di edilizia.