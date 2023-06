Resterà a Conte l'assessorato alla cultura: «Delega strategica»

Nelle ultime settimane, da quando è stata composta la squadra di Giunta per il Conte-bis, si sono inseguite polemiche e voci circa la mancata nomina di un assessore alla cultura, incarico ricoperto negli ultimi anni da Lavinia Colonna Preti. Lo stesso sindaco di Treviso oggi, 13 giugno, ha messo la parola fine al caso e a margine della presentazione della rassegna musicale "Musei d'estate" ha deciso di annunciare che le deleghe alla cultura resteranno nelle sue mani e che se ne occuperà in prima persona, proprio perchè ritenute cruciali per la città. Tra i progetti principali da completare nei prossimi cinque anni c'è senza dubbio quello dell'ex complesso di Santa Caterina che potrà ospitare un auditorium da 700 posti che andrà ad alleggerire il teatro comunale "Mario Del Monaco", dai costi di gestione certamente più elevati. «Non è una scelta di ripiego ma una scelta convinta, nel senso che voglio dare continuità ad un grande lavoro cominciato nel primo mandato» ha spiegato Conte «Sono tanti i temi che dobbiamo affrontare, dal bilancio dell'istituto Manzato, ai rapporti con il teatro Stabile del Veneto che stanno portando dei risultato straordinari, alla nuova programmazione delle mostre, all'avvicinamento delle Olimpiadi di Cortina quindi è un a delega strategica che voglio gestire in prima persona».