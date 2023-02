Comunali, con Forza Italia anche Popolo della famiglia e Coraggio Italia: «Sarà un laboratorio»

Forza Italia, Coraggio Italia e Popolo della famiglia insieme in un unica lista che sarà al sostegno della candidatura del sindaco di Treviso, Mario Conte, a caccia della riconferma. Mancano da chiarire gli ultimi dettagli e ottenere il placet dei partiti dopodichè si potrà parlare di nomi e candidature. Ora è certamente prematuro come ha fatto ben intendere Giorgio Granello che avrà il non semplice incarico di coordinatore elettorale per la prossima tornata. Oggi, 16 febbraio, al ristorante Da Alfredo, luogo scelto per il via alla nuova avventura elettorale, erano presenti quasi tutti i big del partito, a parte Andrea De Checchi (assente per un impegno istituzionale): Fabio Chies, coordinatore provinciale e sindaco di Conegliano, il vicecoordinatore Giuseppe Maso, la veterana Letizia Ortica e Davide Acampora (i due consiglieri comunali in carica ai Trecento), Carlo Bariviera (già coordinatore dei giovani azzurri), il sindaco di Cessalto Emanuele Crosato, la consigliera comunale di San Biagio di Callalta (Comune che andrà al voto come il capoluogo e Vedelago oltre ad altri minori) Valentina Pillon oltre a Carla Condurso, candidata sindaco cinque anni fa per il Popolo della Famiglia, e Raffaele Baratto, segretario regionale di Coraggio Italia.

Nelle intenzioni, quello che andrà a crearsi, sarà una sorta di "laboratorio politico", replicabile anche per altre corse elettorali. Il coordinatore Chies ha parlato di "allargamento" ed "inclusione" ma è chiaro l'intento di voler tentare di reggere l'urto delle altre anime della coalizione: la Lega ha di recente eletto Coin come nuovo segretario provinciale mentre Fratelli d'Italia medita il sorpasso e di prendersi almeno lo scranno del vicesindaco, ora occupato dal forzista Andrea De Checchi. La preoccupazione è quella dell'astensionismo. «Le ultime regionali hanno dimostrato grande disaffezione, si è perso il collegamento con il territorio»: ha sottolineato Granello, profilando quella che potrebbe essere un'emergenza nei prossimi mesi, quella riguardante gli sfratti. «E' un problema che andrà ad ingigantirsi, anche chi è in affitto si trova a non poter pagare le spese del condominio»: denuncia.

Sabato prossimo intanto prenderà il via la campagna elettorale del sindaco Mario Conte con la presentazione del simbolo della sua lista. L'evento si terrà alle 11 presso le mura di Treviso, in piazzale Burchiellati.