Comunali 2023, Valentina Pillon si candida a San Biagio: «Giovani e famiglie le priorità»

Duecento persone sono arrivate sabato mattina, 1º aprile, al Caffè da Vittorino a San Biagio di Callalta per la presentazione ufficiale di Valentina Pillon, candidata sindaco di Forza Italia (unica nella Marca), sostenuta da un'ampia coalizione di centrodestra con l'appoggio anche del Terzo Polo. Una mattinata di grande emozione per la giovane candidata sanbiagese, affiancata dai segretari provinciali di Forza Italia (Fabio Chies), Lega (Dimitri Coin) e Fratelli d'Italia (Giuseppe Montuori).

Ventinove anni non ancora compiuti, Valentina Pillon è attuale capogruppo dell'opposizione in consiglio comunale a San Biagio di Callalta e delegata nazionale di Anci Giovani. Nata e cresciuta a San Biagio, campionessa mondiale nel 2017 di pattinaggio artistico su rotelle, è sembrata al centrodestra la candidata ideale per provare a interrompere dieci anni conscutivi di amministrazione di centrosinistra, guidata dal sindaco uscente Alberto Cappelletto. Dal momento che quest'ultimo non potrà più ricandidarsi, Valentina Pillon punta a prenderne il posto focalizzandosi su una serie di importanti punti chiave del programma elettorale: in primis giovani e famiglie, passando poi dalla riqualificazione delle scuole al progetto di un nuovo centro diurno per anziani. Parallelamente dare grande attenzione alle tematiche sociali e alle grandi opere come la pista ciclabile da Olmi a Silea. Interpellata sul tema della registrazione dei figli delle coppie omogenitoriali ha risposto: «Noi giovani siamo dotati di una sensibilità intrinseca molto importante quindi su questo tema penso ci voglia un'apertura anche se sempre entro certi limiti perché non bisogna dimenticare le nostre origini cattoliche e cristiane ma è indubbio che vadano fatti ancora dei passi avanti». A supportarla una lista di 16 candidati in gran parte giovani provenienti soprattutto da realtà civiche della zona ma pronti a scendere in campo al fianco di Valentina.