Coronavirus, più di 76mila positivi e 1000 guariti nelle ultime ore

Secondo quanto riferito dal bollettino di Azienda Zero con i dati aggiornati alle ore 8 di stamattina, domenica 6 dicembre, il numero di tamponi positivi al virus Sars-CoV-2 è salito in Veneto di altre 1.850 unità rispetto a ieri sera. Alla provincia di Verona ne vengono assegnati nuovi 340.

Il numero di "casi attualmente positivi" ha raggiunto quota 76.804 a livello regionale, mentre la provincia di Verona ne conta oggi 14.280. Per quanto riguarda il numero delle vittime, il totale in Veneto è purtroppo ulteriormente salito a 4.210, con nuovi 16 morti rispetto a ieri sera. La singola provincia di Verona, la più colpita in termini di vittime in Veneto, ha raggiunto i 1.100 decessi, registrandone 3 in più rispetto a ieri sera. Per quanto riguarda il numero di ricoveri negli ospedali del Veneto, questa mattina se ne contano in totale, tra i pazienti tuttora positivi al virus, 2.816 (+19 rispetto a ieri sera). Tra questi, sono 2.508 le persone ricoverate in area non critica (+23) e 308 quelle in terapia intensiva (-4).

I dati nella Marca:

Ad oggi, nella provincia di Treviso, risultano 31.952 contagiati totali da inizio pandemia (+192), mentre gli attualmente positivi sono 12.603, i deceduti 618 e 18.731 i guariti complessivi. Per quanto riguarda poi gli ospedali, a Treviso ci sono 85 pazienti ricoverati in area non critica e 19 in terapia intensiva; a Oderzo 34 in area non critica; a Conegliano 15 in area non critica e 4 in terapia intensiva; a Vittorio Veneto 94 in area non critica e 7 in t.i.; a Castelfranco Veneto 2 in area non critica e in in t.i.; a Montebelluna 121 in area non critica e 6 in t.i.; al San Camillo e a Motta di Livenza rispettivamento 48 e 14 persone in area non critica.