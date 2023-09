Torna il Covid, 30 contagiati all'interno di una residenza per anziani

Il coronavirus si riaffaccia nelle Rsa della provincia. Trenta anziani si sono registrati nei giorni scorsi all'interno della "Gianni Marin" a Ponte di Piave. Un copione che torna dopo diversi mesi di tregua. Guardando alla curva dei contagi e raffrontandola con lo stesso periodo dell’anno scorso si è passati dai 325 casi ogni 100 mila abitanti del 2022 ai 34 su 100 mila abitanti dello stesso periodo del 2023. Per quanto riguarda i ricoveri l’anno scorso in questi giorni si era a 5,4 su 100 mila abitanti, attualmente sono 1,1 su 100 mila abitanti.

«Abbiamo avuto 30 casi di positività - ha spiegato il direttore generale della Uls 2 Francesco Benazzi - tutti riguardanti anziani paucisintomatici con raffreddore e febbricola. Non ci sono stati ricoveri, né decessi, adesso i positivi sono scesi a 8, la situazione è stata circoscritta. Il focolaio in questione ci è stato segnalato dal medico coordinatore della struttura per anziani ed è stato prontamente affrontato con i tamponi di verifica, l’isolamento dei casi, la vigile osservazione e l’utilizzo delle mascherine»