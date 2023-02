Stor-Game, nelle scuole il gioco da tavolo ispirato al Parco dello Storga

Venerdì 24 febbraio alle scuole elementari Volta di Fiera la Cooperativa Comunica, Contarina e il Comune di Treviso hanno consegnato il calendario-gioco "Stor-Game", realizzato dallo staff La Storga della cooperativa trevigiana per tutte le scuole elementari del capoluogo che lo riceveranno nelle prossime settimane.

Presenti il presidente di Contarina spa Sergio Baldin, l'assessore all'ambiente Alessandro Manera, l'assessore alla partecipazione e istruzione Silvia Nizzetto, l'artista dello staff La Storga di Cooperativa Comunica, Marco Fintina, che ha realizzato i disegni che corredano il gioco-calendario e l'operatore Gianpietro Barbieri. Il calendario è un gioco da tavolo ispirato al Parco dello Storga dove la cooperativa trevigiana ha avviato da un anno e mezzo un Polo Naturalistico che ha rivitalizzato il parco proponendo ai bambini e alle famiglie trevigiane molteplici attività (centri estivi, domeniche con laboratori ed eventi, camp, visite delle scuole, alternanza scuola-lavoro, ecc.). Nello Stor-Game i bambini possono trovare spunti e informazioni sulla flora e la fauna del Parco dello Storga, sensibilizzandoli al rispetto della natura e alla conoscenza del territorio. Stor-Game è in vendita (a offerta libera) per sostenere e sviluppare le attività naturalistiche per bambini e famiglie che valorizzano e rendono fruibile uno spazio unico come la "foresta urbana" del Parco dello Storga.