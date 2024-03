Campionati studenteschi, doppio oro per l'istituto "Alberini"

Grande soddisfazione per le due medaglie d’oro conquistate durante i campionati studenteschi dall'istituto Alberini nella categoria Allieve con la studentessa Elisa Amarilli di 1H in stile dorso e nella categoria Juniores con la studentessa Margherita Serafin (alunna certificata) di 4B in stile libero che si e' classificata al primo posto.

Il coordinatore di Scienze Motorie dell’Istituto Alberghiero Massimo Alberini di Treviso il prof. Vincenzo Balzano con entusiasmo ha raccontato che questo riconoscimento è la soddisfazione di tutto il dipartimento, frutto di un assiduo lavoro. «Va condiviso con tutti gli addetti ai lavori» ha spiegato Balzano «dal personale di segreteria in primis la signora Bettiol Roberta che prepara con professionalità tutti gli incartamenti al personale Ata signor Fabio e la signora Liz che ci sostengono in palestra, e soprattutto con il nostro Dirigente Prof. Edi Brisotto che ci dà la possibilità di partecipare ai vari Giochi sportivi, solo così tanti ragazzi possono avere soddisfazioni nel campo sportivo». Tante le discipline preposte, dal nuoto alla pallavolo con il prof. Claudio Minardi, dalla corsa campestre all’atletica con il prof. Pregresso Luca, dal Padel al Madball con la professoressa Taffarello Silvia, dal calcio a 5 alla pallacanestro con il prof. Vincenzo Balzano.

«Non dimentichiamo anche il bellissimo podio arrivato nella Finale provinciale della Corsa Campestre per l’alunno Amedeo Borlenghi. Tantissime sono le attività anche per i ragazzi con disabilità, oltre alle varie discipline menzionate hanno formato anche una vera squadra di Sitting volley, che soddisfazioni per l’intero istituto»: ha detto Balzano.

L’istituto Alberini è anche protagonista nel Progetto SPORT ABC (Alimentazione Benessere Comunità). Programma delle lezioni sull’alimentazione sportiva con il dott. Giuseppe Cerullo. Dipartimento Scienze Biomediche – Università di Padova.Un progetto Nazionale molto importante proposto dalla Provincia di Treviso. Insomma con Lo Sport il Benessere a Scuola, con l’Alimentazione e contro il fumo.Aspettando nuove soddisfazioni