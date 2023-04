Oggi 11 aprile: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

Oroscopo Paolo Fox 11 aprile. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete – Gli incontri amorosi non sono molto fortunati oggi, potrebbe esserci un ritorno dal passato. Sul lavoro è necessario che mettiate in chiaro la vostra posizione, specie se siete a contatto con il pubblico.

Toro – Attenzione agli amori nati in questo periodo: attraenti sì, ma manca l’intesa mentale. Sul lavoro le relazioni che avete sviluppato in questi ultimi mesi sono utili per la vostra immagine.

Gemelli – La situazione è abbastanza difficile per chi sta vivendo una relazione complicata, ma la soluzione non è distante. Devi valutare bene le proposte lavorative, oggi meno confusione nell’ambito lavorativo.

Cancro – L’amore, oggi, dipenderà dal tipo di relazione che avete. Se è solida è un buon giorno per vivere al meglio l’amore, se attraversate un momento di crisi non dovete chiedere al partner ciò che non è in grado di offrirvi. Ci sono cambiamenti in arrivo sul versante lavorativo e sapete che sono in meglio.

Leone – L’amore è in ripartenza e se le cose non sono andate per il verso giusto, ultimamente, finalmente è giunto il momento di recuperare. Buono il lavoro, partirete con molta grinta.

Vergine – E’ necessario abbandonare la polemica e mettersi in cerca del vero amore. E’ un periodo un po’ di forza, ma non abbattetevi. Se avete un’attività commerciale dovrete verificare alcuni accordi.

Bilancia – Oggi vorreste a tutti i costi dire ciò che provate. Buono il lavoro: influssi astrali positivi su ogni progetto, buona la creatività e chiamate in arrivo per chi è in proprio.

Scorpione – Cercate di essere sereni, ve la prendete per ogni cosa: dai disguidi all’umore altalenante. Se dovete concludere un accordo lavorativo probabilmente dovrete rimandare il tutto.

Sagittario – L’amore è strano: potete sperare in un incontro se siete single, ma attenzione a Venere contrario, vi invita a ponderare bene. Sul lavoro affronterete un cambiamento: circondatevi di persone stimolanti.

Capricorno – Se da un lato vi sentite meno svogliati in amore il cielo non porta nuovi batticuori. Rimandate discorsi sul lavoro.

Acquario – Ottimo giorno per l’amore! Volete avere successo e lo otterrete, attenti, però domani sarete sottotono. La giornata lavorativa invece rende poco: vi sentite stanchi e vi sembra di non concludere nulla.

Pesci – Ci sarà una scossa in amore dovuta a un incontro, ma si rivelerà salutare. State calmi sul lavoro e non prendete male gli ostacoli.

Almanacco

Il 11 aprile è il 101º giorno del calendario gregoriano. Mancano 264 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Santa Gemma Galgani (Vergine)

Etimologia: Gemma, il termine latino “Gemma” era in origine un “cognomen” abbastanza diffuso, adottato dai cristiani nell’accezione di “gemma di pianta, innesto”, con chiari riferimenti alla nuova vita, trasformatosi poi in un appellativo che indica in generale le pietre preziose.

Nati 11 aprile

Sei nato oggi? Hai una mente eclettica e la molteciplità dei tuoi interessi fa di te una persona veramente particolare. Il lavoro rappresenta l’ultimo dei tuoi pensieri e gli dedichi il minimo indispensabile di tempo ed energie. L’ideale sarebbe per te una professione decisamente fuori dal comune: ad esempio astrologo, medium o pranoterapista. In amore ti mostri molto fatalista, accogliendo quel che accade con serenità e non lasciando, nei momenti difficili, che gli eventi ti turbino più di tanto.

1755 – James Parkinson: Medico, paleontologo e geologo britannico, nacque a Londra. Figlio del chirurgo John Parkinson, James studiò e si laureò alla “London Hospital Medical College” e già nel 1784 iniziò la carriera come chirurgo e, poco dopo, fu nominato membro della Medical Society di Londra.

Scomparsi oggi

1977 – Jacques Prévert: Non è riduttivo se lo si ricorda come poeta dell’amore, visto che in gran parte della sua produzione domina questo sentimento spontaneo e libero, visto come unica fonte di salvezza. Negli anni Trenta Prevert promuove un “teatro sociale”.

Accadde Oggi

Napoleone va in esilio all’isola d’Elba, liberato il campo di concentramento di Buchenwald, si suicida Primo Levi, una ragazza romana viene trovata morta, debutta Bob Dylan.

1079 – Il Re polacco Boleslao II fa assassinare San Stanislao, vescovo di Cracovia

1266 – Secondo quanto riportato dal cronista Buccio di Ranallo, avvenne la rifondazione della città dell’Aquila

1775 – Germania: ultima esecuzione per un reato di stregoneria

1803 – Francia il ministro degli Esteri Charles Talleyrand offre in vendita il territorio della Louisiana agli Stati Uniti

1814- Napoleone riceve l’ordine di recarsi in esilio all’isola d’Elba . Dopo la disastrosa campagna di Russia, che segna la fine delle conquiste imperiali, Bonaparte viene costretto ad abdicare in favore del figlio.

. Dopo la disastrosa campagna di Russia, che segna la fine delle conquiste imperiali, Bonaparte viene costretto ad abdicare in favore del figlio. 1848 – Castelnuovo del Garda: strage ad opera degli occupanti austriaci

1945 – L’89° Divisione Fanteria della Terza Armata Usa libera il campo di concentramento nazista di Buchenwald mettendo in salvo tutti i prigionieri, tra cui novecento tra bambini e ragazzi.

– libera il mettendo in salvo tutti i prigionieri, tra cui novecento tra bambini e ragazzi. 1953- Una ragazza romana viene trovata morta sulla spiaggia di Torvajanica . Si chiama Wilma Montesi , ha vent’anni, è bella e di famiglia modesta. Dapprima si pensa a una disgrazia o a un suicidio. Solo in un secondo momento si scopre che Wilma avrebbe partecipato a un festino a base di sesso e droga.

. Si chiama , ha vent’anni, è bella e di famiglia modesta. Dapprima si pensa a una disgrazia o a un suicidio. Solo in un secondo momento si scopre che Wilma avrebbe partecipato a un festino a base di sesso e droga. 1961- Inizia in Israele il processo a Adolf Eichmann il gerarca nazista organizzatore delle deportazioni di massa degli ebrei. Ricercato per 15 anni dal Mossad , Eichmann viene catturato in Argentina l’11 maggio del 1960.

il gerarca nazista organizzatore delle deportazioni di massa degli ebrei. Ricercato per 15 anni dal Mossad , Eichmann viene catturato in Argentina l’11 maggio del 1960. 1970 – USA: lancio dell’Apollo 13

1976 – Nasce ufficialmente il computer Apple1 prodotto da Steve Jobs e Steve Wozniak .

Nasce ufficialmente il computer prodotto da e . 1975 – Italia, riforma radiotelevisiva: lottizzati i telegiornali RAI ai partiti

1979 – Uganda: viene deposto il dittatore Idi Amin Dada

1987- Muore suicida a Torino Primo Levi, autore de “La tregua” e di “Se questo è un uomo” . Nato a Torino nel 1919 da famiglia ebrea, ha difficoltà a terminare gli studi a causa dell’introduzione delle leggi razziali.

. Nato a Torino nel 1919 da famiglia ebrea, ha difficoltà a terminare gli studi a causa dell’introduzione delle leggi razziali. 1988 – Bernardo Bertolucci vince l’ Oscar come miglior regista per il film “L’ultimo imperatore“, che conquista il premio come miglior film.

vince l’ come miglior regista per il film “L’ultimo imperatore“, che conquista il premio come miglior film. 2001 – Cina: i componenti l’equipaggio di un aereo statunitense EP-3E atterrato ad Hainan dopo una collisione con un F-8 da combattimento vengono liberati dopo un periodo di prigionia

2002 – Venezuela: un golpe supportato dagli Stati Uniti e da importanti gruppi economici internazionali costringe il presidente Hugo Chávez alle dimissioni

2011 – Entra in vigore in Francia la legge che vieta di indossare il burqa e l’hijab . Vietato indossare in pubblico anche maschere, caschi e altri occultamenti del volto che rendano impossibile la riconoscibilità delle persone.

Entra in vigore in Francia la legge che vieta di indossare il . Vietato indossare in pubblico anche maschere, caschi e altri occultamenti del volto che rendano impossibile la riconoscibilità delle persone. 2012 – Un sisma di magnitudo 8,6 colpisce l’Oceano Indiano al largo della costa occidentale di Sumatra, in Indonesia

1961 – Bob Dylan debutta in pubblico: Da un anonimo locale della Grande Mela alla ribalta mondiale, viaggiando tra folk, poesia, arte e impegno sociale. Si può riassumere così la scalata al successo del “menestrello di Duluth”, al secolo Bob Dylan.

2006 – Arresto del boss Provenzano: Una vittoria dello Stato attesa da 43 anni! L’arresto del capomafia Bernando Provenzano mise fine alla lunghissima latitanza di uno dei più spietati criminali di “Cosa nostra”.