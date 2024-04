Oggi 15 aprile: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

I fatti più importanti, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati e i segni più fortunati.

Oroscopo Paolo Fox 15 aprile. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della giornata.

Ariete: Finalmente inizia a muoversi qualcosa di positivo per quanto riguarda l’amore e le emozioni. Se in coppia si litiga, è il caso di chiarire e fare pace. Cercate di attivarvi sul piano lavorativo.

Toro: Sarete propensi ad arrabbiarvi molto facilmente per cui rimandate le discussione e le polemiche. Meglio andarci piano anche con il lavoro e posporre le decisioni.

Gemelli: In amore è arrivato il tempo di prendere delle decisioni: se una storia proprio non funziona, questo è il momento giusto per chiuderla. Nel lavoro i progetti del momento sono molto importanti.

Cancro: Sarete particolarmente incentrati sul lavoro che sull’amore: i progetti possono proseguire o ripartire. In amore non volete nessun tipo di problema.

Leone: Giornata molto positiva per quanto riguarda l’amore ed i sentimenti soprattutto per le coppie che si sono formate da poco. Cercate di evitare le discussioni: in questi giorni potete risolvere un problema.

Vergine: In questo periodo le nuove coppie stanno incontrando qualche difficoltà di troppo. Questo è comunque un buon momento per parlare chiaramente e con facilità. Nel lavoro ci vuole particolare attenzione.

Bilancia: Nelle ultime giornate potrebbe essere sorto un problema che ora può essere risolto. In amore si può parlare e chiarire. Nel lavoro le cose vanno meglio, ma bisogna fare attenzione al lato economico.

Scorpione: Vi sentirete stanchi e nervosi: dovete cercare di rilassarvi e di evitare lo stress. Nel lavoro non fate più del dovuto: alla fine del mese le cose andranno meglio.

Sagittario: In amore bisogna che vi diate da fare! E' meglio evitare le discussioni: siete molto stanchi. Qualcuno potrebbe farvi arrabbiare parecchio nel pomeriggio.

Capricorno: Vi sentirete particolarmente nervosi: non permettete nessun tipo di errore e questo potrebbe avere dei risvolti negativi nella sfera sentimentale.

Acquario: In amore le cose andranno bene sia per chi è solo e potrebbe incontrare qualcuno, sia per le coppie che hanno avuto difficoltà i primi del mese. Nel lavoro qualcosa non vi soddisfa.

Pesci: L’amore al momento è particolarmente complicato: forse neanche voi sapete cosa volete veramente. Miglioramenti nel campo lavorativo.

Almanacco

E’ il 107° giorno dell’anno, 15ª settimana. Alla fine dell'anno mancano 261 giorni.

Santi del giorno: Sant’Annibale (Martire)

Etimologia: Annibale, deriva dal fenicio hanan-baal e significa “grazia di Baal”, il dio supremo dei fenici e dei punici. Famoso nella storia romana fu Annibale Barca, comandante cartaginese sconfitto nella seconda guerra punica da Scipione l’Africano, dopo numerosissime vittorie.

Nati 15 aprile

Sei nato oggi? La prima parte della tua vita sarà fin troppo movimentata e dovrai affrontare alcune difficoltà. Non perderti d’animo: combattere servirà a rafforzare il tuo carattere e ti aiuterà a superare una certa tendenza alla faciloneria. Più avanti sarai ampiamente ricompensato dal successo che saprai raggiungere nella tua attività professionale. In amore, punta sempre su rapporti stabili e sicuri: il partner e la famiglia saranno sempre per te un importante punto di riferimento.

1452 – Leonardo da Vinci: La massima espressione del genio umano, Vasari per primo ne celebrò le “divine” capacità di eccellere nelle arti, nella tecnica e nello studio della natura e del cosmo.

1938 – Claudia Cardinale: Attrice tra le più rappresentative e carismatiche del cinema italiano, il suo fascino e l’abilità davanti alla cinepresa hanno raccolto unanime consenso anche fuori dai confini nazionali.

Scomparsi

1967 – Muore a Roma il principe Antonio de Curtis, in arte Totò: gli aggettivi per il principe della risata si sprecano ed è impossibile riassumere in poche parole la preziosa eredità che ha lasciato nel mondo dell’arte, del costume e del linguaggio. Antonio De Curtis (il cui nome completo era Antonio Focas Flavio Angelo Ducas Comneno di Bisanzio De Curtis Gagliardi), in arte Totò, nacque nel cuore di Napoli (rione Sanità) dalla relazione clandestina tra Anna Clemente e il marchese Giuseppe De Curtis.

2010 – Raimondo Vianello: La proverbiale mimica e l’ironia elegante hanno fatto di lui e dell’inseparabile Sandra Mondaini una delle coppie del cinema e della TV più amate dal pubblico italiano. Nato a Roma.

1980 – Jean-Paul Sartre: Una delle menti più acute del Novecento, per le idee anticonformiste e anti-borghesi divenne un punto di riferimento della contestazione del Sessantotto e un’icona giovanile universale. Nato a Parigi.

1990 – Greta Garbo: Icona universale della storia del cinema, celebre per il fascino e la classe del suo modo di recitare, che le fecero meritare l’appellativo di Divina. Nata a Stoccolma.

Accadde Oggi

Affonda il Titanic, scoperta l'insulina, apre il primo Mc Donald, nasce Leonardo da Vinci, muore Totò

1446 – Muore a Firenze nella casa dove è nato l’architetto, scultore e orafo Filippo Brunelleschi , uno dei grandi iniziatori del Rinascimento fiorentino.

Muore a Firenze nella casa dove è nato l’architetto, scultore e orafo , uno dei grandi iniziatori del Rinascimento fiorentino. 1865 – Muore il presidente americano Abramo Lincoln alcune ore dopo essere stato colpito in un attentato nel teatro Ford di Washington. Primo presidente USA repubblicano e il più amato e celebrato tra gli inquilini della Casa Bianca, i suoi principali meriti furono la conservazione dell’unità del Paese e l’abolizione della schiavitù. Per questo il suo volto venne scolpito nelle rocce granitiche del Monte Rushmore.

il presidente americano alcune ore dopo essere stato colpito in un nel teatro Ford di Washington. Primo presidente USA repubblicano e il più amato e celebrato tra gli inquilini della Casa Bianca, i suoi principali meriti furono la conservazione dell’unità del Paese e l’abolizione della schiavitù. Per questo il suo volto venne scolpito nelle rocce granitiche del Monte Rushmore. 1912- Ore 2.20 della notte. Il transatlantico Titanic , partito per il suo viaggio inaugurale il 10 aprile da Southampton e diretto a New York, dopo aver urtato, alle 23.40 del 14 aprile, un iceberg, affonda, portando con sé 1517 dei suoi 2227 passeggeri.

Ore 2.20 della notte. , partito per il suo viaggio inaugurale il 10 aprile da Southampton e diretto a New York, dopo aver urtato, alle 23.40 del 14 aprile, un iceberg, 1920- Bartolomeo Vanzetti e Nicola Sacco, emigrati italiani negli Stati Uniti e attivisti anarchici, vengono condannati a morte per l’omicidio di due uomini durante una rapina. Inizia un caso giudiziario che si trascina fino al 1927, quando verrà eseguita la condanna.

italiani negli Stati Uniti vengono per l’omicidio di due uomini durante una rapina. Inizia un caso giudiziario che si trascina fino al 1927, quando verrà eseguita la condanna. 1923 - L’ insulina entra in servizio ufficiale nel trattamento dei diabetici. L’ormone è stato scoperto l'anno prima

entra in servizio ufficiale nel trattamento dei diabetici. L’ormone è stato scoperto l'anno prima 1924 - Primo giradischi elettrico

1928- Parte da Milano la seconda spedizione di Umberto Nobile verso il Polo . Il dirigibile Italia sorvolerà il Polo Nord alle 00.24 del 24 maggio, ma la missione si rivelerà sfortunata e drammatica.

Parte da Milano la . Il dirigibile Italia sorvolerà il Polo Nord alle 00.24 del 24 maggio, ma la missione si rivelerà sfortunata e drammatica. 1955 - Apre nello stato americano dell’Illinois il primo ristorante McDonal

1989- Il segretario del Partito Comunista cinese, Hu Yaobang muore per un arresto cardiaco . La sua morte rappresenta la miccia che accende la protesta di studenti e intellettuali cinesi che sfocia nei durissimi scontri di Piazza Tien An Men.

. La sua morte rappresenta la miccia che accende la protesta di studenti e intellettuali cinesi che sfocia nei durissimi scontri di Piazza Tien An Men. 2003 – Il parlamento dà l’ok all’invio di truppe italiane in Iraq per una “missione umanitaria d’emergenza”, che si rivelerà inutile.

– Il parlamento dà l’ok all’invio di per una “missione umanitaria d’emergenza”, che si rivelerà inutile. 2007 – La Ferrari pilotata da Felipe Massa vince il Gran premio del Bahrein di Formula1. Sul podio anche Kimi Raikkonen , che con la Ferrari ha conquistato il terzo posto dietro a Luis Hamilton su McLaren.

La pilotata da vince il di Formula1. Sul podio anche , che con la Ferrari ha conquistato il terzo posto dietro a su McLaren. 2017 – A Pallanza muore Emma Morano, l’ultima persona vivente in Italia nata prima del 1900 e l’italiana più longeva della storia, essendo vissuta 117 anni e 137 giorni.

1912 – Affonda il Titanic: Uno spettro bianco nel buio della notte, l’impatto e l’avanzata incontenibile dell’acqua. In poche ore quello che si credeva un colosso inaffondabile si spaccò in due, inabissandosi per sempre sul fondo dell’oceano. Con esso crollò il mito dell’infallibilità del progresso e s’infranse il sogno della Belle Époque.