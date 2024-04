Oggi 16 aprile: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

I fatti più importanti, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati e i segni più fortunati.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 16 aprile. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della giornata.

Ariete. Sono in arrivo interessanti chiarimenti, un consiglio: cerca di risolvere tutte le eventuali polemiche velocemente. Ultimamente c’è stata qualche spesa extra, attenzione alle finanze!

Toro. Con Venere a favore gli incontri hanno una marcia in più, non farti frenare da piccoli problemi personali! Lavorativamente parlando è un periodo di osservazione. Novità o riconferme entro fine mese.

Gemelli. È possibile fare incontri interessanti ma devi metterci anche del tuo, il benestare delle stelle non è sufficiente! Sul lavoro non è il momento di stare fermi, per il liberi professionisti entro metà anno arriverà una bella proposta.

Cancro. La Luna sarà nel tuo segno, approfittane per programmare qualcosa di speciale! Sul lavoro tra la fine di maggio e giugno potrebbero esserci dei nuovi incarichi, è il momento di sondare il terreno.

Leone. Oggi i sentimenti passano in secondo piano, le storie nate da poco non ti convincono appieno. Lavorativamente parlando i tempi si allungano, vacilla la fiducia nei confronti di una persona che ritenevi attendibile.

Vergine. La Luna dissonante di oggi ti rende intollerabile ma nulla che non possa esser superato. Sul lavoro invece considera la possibilità di apportare piccoli cambiamenti alla tua routine.

Bilancia. Emozioni in arrivo, da oggi le stelle tornano a farsi sentire! Quest’energia positivia sarà ancora più forte a partire da maggio. Sul lavoro chi ha subito delle perdite non le recupererà immediatamente ma questo non vuol dire che il futuro sia segnato!

Scorpione. Per i sentimenti è un periodo delicato in cui la cautela fa la parte del leone. Lavorativamente parlando invece sei molto creativo, tuttavia questa tua verve deve fare i conti con alcune difficoltà finanziare. Hai tante idee in testa ma realizzarle non è così semplice come credevi.

Sagittario. Oggi la Luna è opposta, consiglio qualche attenzione in più nei sentimenti. Sul lavoro cerca di mantenere la calma e non essere impaziente, rimanda ai prossimi giorni le cose che non riesci a terminare.

Capricorno. Giornata positiva per i sentimenti! Approfitta di quest’energia perchè domani potresti avere qualche piccolo fastidio. Sul lavoro le nuove responsabilità si fanno sentire ma piano piano riprenderai abilmente quota.

Acquario. Giornata positiva per parlare e dire al partner tutto quello che non va. Non rimandare il dialogo, è il modo migliore per sciogliere eventuali tensioni. Sono giorni in cui è meglio osservare più che agire, l’ultima parte del mese sarà infatti meno fruttuosa della prima.

Pesci. Non rimuginare sul passato, a volte hai la tendenza a vivere di ricordi e questo ti crea una certa malinconia. Sul lavoro la stanchezza si fa sentire, sarà meglio rimandare tutti i progetti o eventuali discorsi con il capo.

Almanacco

Il 16 aprile è il 106º giorno del calendario gregoriano. Mancano 259 giorni alla fine dell'anno.

Santi del giorno: San Benedetto Giuseppe Labre (Pellegrino) protettore di mendicanti e senzatetto.

Etimologia: Benedetto, é un nome latino derivante da “benedictus”, che significa “benedetto da Dio”, ampiamente usato in ambienti cristiani fin dalle origini. Deve la sua fama a numerosi santi e beati, in particolare San Benedetto da Norcia, patrono d’Europa, fondatore dell’Ordine dei monaci benedettini e dell’Abbazia di Montecassino.

Nati 16 aprile

Sei nato oggi? Puoi contare su una grande vitalità e su di un istintivo ottimismo che ti porta sempre a vedere l’aspetto positivo di quel che accade. Nel lavoro ti affermi senza difficoltà ma il tuo amore per le cose preziose ti porta spesso a spendere al di là delle tue possibilità. In amore ti mostri stranamente timido e timoroso, ma, nonostante questo, non tarderai a trovare la persona che può renderti felice.

1927 – Papa Benedetto XVI: Primo Papa emerito nella storia del Cattolicesimo, con le sue dimissioni ha dato avvio a una profonda rivoluzione nella Chiesa. Tedesco di Marktl, piccolo comune della Baviera.

1889 – Charlie Chaplin: È con lui che è nato il mito del cinema e con i suoi film ha raggiunto, probabilmente, la forma poetica più alta. Nato a Londra, Sir Charles Spencer Chaplin era figlio d’arte.

Scomparsi

1859 – Alexis de Tocqueville: Nato a Parigi da famiglia aristocratica, il visconte Alexis Henri Charles de Clérel de Tocqueville è considerato uno dei padri del pensiero liberale.

Accadde Oggi

A Istanbul vengono uccisi migliaia di greci, muore Bernadette che a Lourdes aveva visto la Madonna, scoperto l'LSD, i Beatles registrano A Hard Day’s Night.

1071. La conquista di Bari da parte di Roberto il Guiscardo pone fine al dominio dell’ Impero Bizantino sull’Italia .

La conquista di Bari da parte di pone fine al dominio dell’ . 1821 – A Istanbul, capitale dell’Impero Ottomano, vengono uccisi migliaia di greci , tra cui il metropolita ortodosso Gregorio V

, tra cui il metropolita ortodosso Gregorio V 1879 – Muore all’età di 35 anni a Nevers (dove si è unita alle Suore della Carità) Bernadette Soubirous , che nel 1858 a Lourdes aveva avuto diciotto visioni della Madonna .

– Muore all’età di 35 anni a Nevers (dove si è unita alle Suore della Carità) , che nel 1858 a aveva avuto . 1917. Rientra in Russia dall’esilio Vladimir Ilic Lenin , che era sto prima a Monaco di Baviera, poi a Londra e in Svizzera.

Rientra in Russia dall’esilio , che era sto prima a Monaco di Baviera, poi a Londra e in Svizzera. 1938 – Firma degli Accordi di Pasqua tra Gran Bretagna e Italia che appianano i contrasti nelle politiche medio-orientali dei due Paesi e garantivano la libera disponibilità al transito nel Lago Tana e nel Canale di Suez

tra Gran Bretagna e Italia che appianano i contrasti nelle politiche medio-orientali dei due Paesi e garantivano la libera disponibilità al transito nel Lago Tana e nel Canale di Suez 1939 . Stalin propone un patto anti-nazismo tra Russia, Francia e Gran Bretagna.

. Stalin propone un tra Russia, Francia e Gran Bretagna. 1943 – Il chimico svizzero Albert Hofmann al lavoro sull’ acido lisergico di sua scoperta nota un senso di irrequietezza e vertigini dopo che una piccola quantità di acido gli è caduta su una mano. E’ l’inizio della scoperta degli effetti psichedelici del LSD .

Il chimico svizzero al lavoro sull’ di sua scoperta nota un senso di irrequietezza e vertigini dopo che una piccola quantità di acido gli è caduta su una mano. E’ l’inizio della . 1945 – Si tiene a Gargnano l ‘ultimo consiglio dei ministri della Repubblica Sociale Italiana , in cui Mussolini annuncia il trasferimento a Milano .

Si tiene a Gargnano l della , in cui annuncia il . 1956 – Entra in commercio il primo ricevitore radio alimentato da energia solare , ideato da Edward Keonjan e James O’Hearn , ingegneri della General Electric.

Entra in commercio il , ideato da e , ingegneri della General Electric. 1964 – Negli EMI Studios di Londra i Beatles registrano A Hard Day’s Night, uno dei loro primi singoli ad aver un enorme successo

1971 – I Rolling Stones pubblicano in Gran Bretagna il singolo Brown Sugar che in poche settimane raggiunge i primi posti delle classifiche musicali nazionali e internazionali

che in poche settimane raggiunge i primi posti delle classifiche musicali nazionali e internazionali 1975 – Milano, un gruppo di manifestanti di sinistra viene aggredito al ritorno da un corteo da neofascisti. Uno di questi, Antonio Braggion, spara alcuni colpi di rivoltella uccidendo Claudio Varalli

1977 – Alla Fiera del computer di San Francisco viene presentato l’ Apple II : è uno dei primi personal computer di produzione industriale.

Alla Fiera del computer di viene presentato l’ : è uno dei primi personal computer di produzione industriale. 1988. A Forlì viene ucciso Roberto Ruffilli , esponente della Dc che sta preparando una riforma istituzionale per il governo presieduto da Ciriaco De Mica. L’omicidio viene rivendicato dalle brigate rosse .

A Forlì viene ucciso , esponente della Dc che sta preparando una riforma istituzionale per il governo presieduto da Ciriaco De Mica. L’omicidio viene rivendicato dalle . 2002 . Sciopero generale contro le modifiche dello Statuto dei lavoratori : oltre un milione e mezzo in piazza.

. contro le modifiche dello : oltre un milione e mezzo in piazza. 2012 – La presidente dell’Argentina, Cristina Kirchner, presenta un disegno di legge per la nazionalizzazione al 51% della compagnia petrolifera argentina YPF (Yacimientos Petroliferos Fiscales).

1924 – Fondata la Metro Goldwyn Mayer: Il marchio ruggente della storia del cinema distingue da quasi un secolo capolavori senza tempo e volti indimenticabili del grande schermo. Sotto l’insegna del leone prende forma un prezioso archivio di oltre 4mila film, il più corposo che si conosca.