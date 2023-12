Migliore panettone e pandoro del supermercato: la classifica

Non esiste Natale senza un buon panettone. Ma quali sono gli elementi da considerare per scegliere quello perfetto? Ecco tutto quello che c'è da sapere. Sul pandoro e panettone artigianale si conoscono i pasticceri e i maestri panificatori che lo fanno, ma per quanto riguarda gli altri, quelli commerciali, non è facile orientarsi tra le centinaia di proposte e, al di là del prezzo ci si chiede sempre quale sia il migliore, il più buono, da acquistare. Viene in aiuto per fare le nostre scelte in maniera oculata la classifica 2022 di Altroconsumo pubblicata ieri.

Classifica Panettone Altroconsumo 2023

Non esiste Natale senza un buon panettone. Altroconsumo ha stilato, come ogni anno, la classifica dei migliori panettoni e pandori. Per il 2023 sono stati messi a confronto 12 panettoni e 10 pandori.

Il test ha premiato con il doppio titolo di Migliore del Test e Migliore Acquisto il panettone basso Le Grazie di Esselunga (1kg, prezzo medio al kg 4,99 euro): la qualità degli ingredienti ha ottime valutazioni e pasticceri e consumatori lo hanno apprezzato all’assaggio, il tutto ad un prezzo davvero contenuto. Ha conquistato, invece, il titolo di Miglior Acquisto, per l’ottimo rapporto fra qualità e prezzo, il panettone classico Duca Moscati di Eurospin (1 kg, prezzo medio al kg 4,16 euro), premiato soprattutto dalla giuria di consumatori.

Ecco la classifica dei panettoni del 2023 in base a qualità e punteggio:

Esselunga Le Grazie Panettone Basso - 71 punti, QUALITÀ OTTIMA, Prezzo medio: 4,99 € Coop Panettone Classico - 67 punti, QUALITÀ BUONA, Prezzo medio: 6,18 € Vergani Il Panettone Milanese - 64 punti, QUALITÀ BUONA, Prezzo medio: 11,90 € Bauli Il Panettone Classico - 64 punti, QUALITÀ BUONA, Prezzo medio: 6,91 € Giovanni Cova & C. Panettone Classico - 63 punti, QUALITÀ BUONA, Prezzo medio: 14,40 € Maina Il Panettone - 63 punti, QUALITÀ BUONA, Prezzo medio: 5,94 € Galup Panettone Milano - 62 punti, QUALITÀ BUONA, Prezzo medio: 19,80 € Duca Moscati (Eurospin) Panettone Classico - 62 punti, QUALITÀ BUONA, Prezzo medio: 4,16 € Balocco Il Panettone - 62 punti, QUALITÀ BUONA, Prezzo medio: 4,95 € Motta Il Panettone Originale - 62 punti, QUALITÀ BUONA, Prezzo medio: 6,36 € Paluani Panettone Soffice Ricetta Classica - 61 punti, QUALITÀ BUONA, Prezzo medio: 5,97 € Tre Marie Il Panettone Milanese - 59 punti, QUALITÀ MEDIA, Prezzo medio: 12,89 €

Classifica Pandoro Altroconsumo

Tre Marie Pandoro Magnifico - 74 punti, Prezzo medio: 13,09 € Conad Pandoro - 72 punti, Prezzo medio: 4,23 € Bauli Pandoro di Verona - 71 punti, Prezzo medio: 7,36 € Paluani Pandoro di Verona Ricetta Classica - 65 punti, Prezzo medio: 5,99 € Carrefour Extra Pandoro - 63 punti, Prezzo medio: 5,49 €

Pandori e panettoni con il marchio del supermercato: ecco chi li produce

Pam - i panettoni della linea “i Tesori” sono prodotti da Borsari Maestri Pasticcieri, a Badia Polesine (Rovigo).

- i panettoni della linea “i Tesori” sono prodotti da Borsari Maestri Pasticcieri, a Badia Polesine (Rovigo). Coop - si fa produrre da Maina i panettoni di tutte le linee.

- si fa produrre da Maina i panettoni di tutte le linee. Eurospin - “Duca Moscati” sembra il nome di un raffinato sadico dell’aristocrazia veneta. E invece è uno pseudonimo di Paluani, che sotto questo marchio produce i panettoni per Eurospin.

- “Duca Moscati” sembra il nome di un raffinato sadico dell’aristocrazia veneta. E invece è uno pseudonimo di Paluani, che sotto questo marchio produce i panettoni per Eurospin. Selex - “Saper di sapori”, è disponibile in versione classica o senza canditi e prodotto da Maina.

- “Saper di sapori”, è disponibile in versione classica o senza canditi e prodotto da Maina. Lidl - sono di Bauli i panettoni della catena di discount chiamati la Favorina.

- sono di Bauli i panettoni della catena di discount chiamati la Favorina. Carrefour - il produttore è Balocco.

- il produttore è Balocco. Esselunga - è realizzato da Maina e da Paluani.

- è realizzato da Maina e da Paluani. Iper - risulta prodotto da Maina

- risulta prodotto da Maina CRAI - è prodotto da Maina.

- è prodotto da Maina. Il panettone “Favorina”, venduto da Lidl, arriva da uno stabilimento Bauli,

Il pandoro “Duca Moscati”, venduto da Eurospin, viene prodotto in uno stabilimento che fa capo a Maina e dal quale arrivano anche: “Panettone Coop”, “Pandoro Coop”, e il “Panettone Premium” di Despar.

e dal quale arrivano anche: “Panettone Coop”, “Pandoro Coop”, e il “Panettone Premium” di Despar. Balocco produce i panettoni e i pandori venduti con il marchio Carrefour e Auchan, con quest’ultima che si rifornisce anche da Paluani per i prodotti della linea “Passioni”.

produce i panettoni e i pandori venduti con il marchio Carrefour e Auchan, con quest’ultima che si rifornisce anche da Paluani per i prodotti della linea “Passioni”. Paluani produce anche i panettoni e pandori Conad, oltre al “Panettone Classico Biologico” proposto da Despar.

Ovviamente anche se fatte nello stesso stabilimento le ricette sono diverse.

LA RICERCA DI ALTROCONSUMO

Il test sui Panettoni è stato condotto in due fasi: sono state effettuate delle analisi di laboratorio, volte a verificare il rispetto del disciplinare di produzione e in parallelo è stata effettuata una prova di assaggio da parte di una doppia giuria di pasticceri e consumatori, che hanno valutato sapore, aspetto e consistenza