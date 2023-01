Carnevale trevigiano: storia, tradizioni, tutti gli appuntamenti nella Marca

Il carnevale è una festa di origine cristiana, che si teneva il giorno prima dell'inizio della Quaresima, durante la quale, secondo la tradizione, non si poteva consumare carne. La parola carnevale, infatti, deriva dal latino carnem levare, ossia "eliminare la carne". Le radici della tradizione carnevalesca rimandano ad un tempo ancora più remoto, in cui si celebrava il passaggio dall’inverno alla primavera. Già i culti dionisiaci in Antica Grecia e i Saturnalia in epoca romana indicavano un periodo dell’anno in cui era permesso sovvertire il rigido ordine sociale, durante queste festività era lecito lasciarsi andare, mascherarsi, rendere irriconoscibili il ricco e il povero. Nel Carnevale veneziano datato 1094, i cittadini di ogni classe si affollavano nelle calli di Venezia, quasi sempre mascherati per liberarsi dal ruolo che ricoprivano. E si salutavano con "Buongiorno siora maschera".

Carnevali di Marca - tutti gli appuntamenti

IL CALENDARIO DEGLI SPETTACOLI IN PIAZZA DEI CARNEVALI DI MARCA 2023

Tra sabato 28 e domenica 29 gennaio appuntamenti a Nervesa (in notturna), Carbonera, Pieve del Grappa e Susegana. Sabato a Ca’ del Poggio, a San Pietro di Feletto, la presentazione ufficiale della rassegna che si concluderà il martedì grasso

A Nervesa della Battaglia sabato 28 gennaio, la sfilata dei carri allegorici – organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con l’associazione Carnevali di Marca - sarà come da tradizione in notturna: partenza alle 20 dal campo sportivo di via Zompini, quindi passerella su un rinnovato percorso che terminerà in Piazza La Piave. La festa, però, inizierà alle 16, con un Dj Set e proseguirà alle 17 con animazione, trucchi e baby dance a cura del gruppo Fata. Sfileranno il carro Parrocchiale di Nervesa della Battaglia (“Il ritorno di Re Carnevale”), l’Allegra Comitiva Bidasio (“Pirati per caso”), il carro Fon Fierun di Corbanese (“Viaggio della regina”), il gruppo CER Soligo di Farra di Soligo (“The Looney Tunes”), il gruppo di Merlengo (“Dal passato al presente: un viaggio nel passato travolgente”), il gruppo Osteria n.1000 Jesolo (“Gli dei dell’Olimpo”), la Pro Loco Trevignano – Carnevale Insieme Signoressa (“Madre Natura”), l’associazione Ragazzi Anni 80 di Lovadina (“Bestia che bella”), i Rabaltai (“I Saperas”). Gruppi a piedi: Energia in movimento (“Ne balliamo di tutti i colori”), Carnevale Levada, Le Sisters, Banda Cittadina e Majorettes Nervesa della Battaglia.

A Carbonera domenica 29 gennaio sfilata con partenza dei carri allegorici, alle 14.30, dal parcheggio delle scuole “Tina Anselmi” per arrivare in Piazza Fabbris. La particolarità? Sfileranno anche 300 figuranti in rappresentanza delle associazioni e delle scuole del paese. In passerella, il Gruppo Scuola Ballo GDS Junior, Le Sisters, il carro Contrada Santa Lucia Castagnole (“Candy Landia”), il carro APS Fuori Giri Losson-Meolo (“I pirati”), il carro Pro Loco di Sant’Angelo Treviso (“Re Leone”), il carro di Quarto D’Altino (“L’Unione fa la forza”), il carro Amici del Carnevale di Roncade (“Nettuno dio del mare”), il carro Giovani di San Giuseppe (“Paciocconi del Far West”), il gruppo disabili di Breda, Carbonera, Maserada, il carro Alpini Sernaglia (“L’acqua”), il Gruppo Scuola per l’infanzia Santa Lucia di Vascon.

A Pieve del Grappa, domenica 29 gennaio, il programma inizierà sin dal mattino: dalle 10, ai Giardini di Crespano del Grappa e lungo le principali vie del paese, in concomitanza con il mercato settimanale, spettacoli e maghi si alterneranno per aprire la giornata dedicata al Carnevale. I carri partiranno alle 14.30 dal centro di Paderno del Grappa per sfilare sino in Piazza San Marco a Crespano, dove li attenderà il palco principale. In passerella, il gruppo CER Soligo di Farra di Soligo (“The Looney Tunes”), il carro Giovani di San Giorgio in Brenta (“Sorprese e fantasie da 40 anni in allegria”), il gruppo di Merlengo (“Dal passato al presente: un viaggio nel passato travolgente”), il gruppo di Musestre (“Tramp”), l’associazione Ragazzi Anni 80 di Lovadina (“Bestia che bella”), l’associazione Carnevale che passione Rossano Veneto (“Uno spettacolo... di Carnevale”), il carro di Selva del Montello (“Gli Egizi”), il carro Simpatizzanti Bersaglieri di San Stino di Livenza (“The Animal’s Circus”), il carro Pochi ma Boni di Trevignano (“I venessiani in gondoeta”).

A Susegana, domenica 29 gennaio, appuntamento dalle 14 in Piazza Martiri della Libertà, dove coriandoli e frittelle accompagneranno la festa. La sfilata – organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con l’associazione Carnevali di Marca - vedrà al via 11 carri mascherati: il gruppo Parrocchia Bocca di Strada (“Gladiatori”), il carro Fon Fierun di Corbanese (“Viaggio della regina”), il gruppo SanVeCarri (“Pinocchio”), il carro Parrocchiale di Nervesa della Battaglia (“Il ritorno di Re Carnevale”), il Comitato Festeggiamenti San Rocco di Gaiarine (“Sonic”), il carro Santa Mama, i Rabaltai (“I Saperas”), l’Allegra Comitiva Bidasio (“Pirati per caso”), il gruppo Coriandolando per Pieve di Soligo (“Gli Aristogatti”), il carro Amici di Susegana (“Texas”), il gruppo Osteria n.1000 Jesolo (“Gli dei dell’Olimpo”).

DOMENICA 5 FEBBRAIO 2023 | PIEVE DI SOLIGO

DOMENICA 5 FEBBRAI0 2023 | GIAVERA DEL MONTELLO

DOMENICA 5 FEBBRAIO 2023 | GODEGA DI SANT’URBANO

SABATO 11 FEBBRAIO 2023 | SAN VENDEMIANO

SABATO 11 FEBBRAIO 2023 | ZERO BRANCO

SABATO 11 FEBBRAIO 2023 (SERA) | S. LUCIA DI PIAVE

DOMENICA 12 FEBBRAIO 2023 | SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA

DOMENICA 12 FEBBRAIO 2023 | BREDA DI PIAVE

DOMENICA 12 FEBBRAIO 2023 | VILLORBA

SABATO 18 FEBBRAIO 2023 (SERA) | SANT’ANGELO

SABATO 18 FEBBRAIO 2023 (SERA) | ZENSON DI PIAVE

DOMENICA 19 FEBBRAIO 2023 | CORNUDA

DOMENICA 19 FEBBRAIO 2023 | RONCADE

DOMENICA 19 FEBBRAIO 2023 | SFILATA

MARTEDÌ 21 FEBBRAIO 2023 | CORNUDA

CONEGLIANO

SABATO 18 FEBBRAIO 2023 | EVENTI PER FAMIGLIE

DOMENICA 19 FEBBRAIO 2023 | EVENTI PER FAMIGLIE

MARTEDÌ 21 FEBBRAIO 2023 | SFILATA

TREVISO

SABATO 18 FEBBRAIO 2023 | EVENTI PER FAMIGLIE

DOMENICA 19 FEBBRAIO 2023 | EVENTI PER FAMIGLIE

MARTEDÌ 21 FEBBRAIO 2023 | SFILATA

La maschera Trevigiana

Ogni città ha la sua maschera, ai primi del '900 a Treviso era diffusa quello dello zanni Nane Caregheta, baffoni, grande bevitore, e mediatore portava con sé una sedia impagliata per trovare posto ad ogni tavolo. Conosceva tutti, chiacchierava con tutti cercando di fare sempre affari, di conoscere i pettegolezzi, esperto di tutto amava intromettersi, anche se la gente cercava di mandarlo via dicendo “no ghe xe posto par ti, me manca ‘a carega“, lui premurosamente la carega se la portava dietro!

Le origini

Secondo alcune testimonianze storiche, il carnevale si festeggiava già dall'VIII secolo d.c., in concomitanza con i saturnali, ossia un ciclo di festività facenti parte della religione romana. Durante questo periodo, c'era una specie di sovvertimento delle gerarchie e degli ordini sociali, che portava allo scambio di ruoli e al camuffamento della propria identità. Da questa antica tradizione, quindi, si ereditò l'uso delle maschere tipiche di questo periodo.

Il Carnevale di Venezia

Le celebrazioni carnevalesche a Venezia conoscono profonde metamorfosi nel corso dei secoli. A metà del Cinquecento si affermò un Carnevale più raffinato nei suoi costumi e nel modo di travestirsi, più controllato dal governo, con tanto di feste private da un lato, separate da quelle popolari, e di festeggiamenti collettivi dall’altro, destinati ad abbagliare veneziani e forestieri, giocando sui pregi e la magnificenza dello scenario. Esercizi acrobatici o lotte tra gruppi di giovani o con animali: il governo cercò di mantenerli per fare piacere al popolo, ma poco a poco furono interrotti, come le piramidi umane in Piazza San Marco. Purtroppo, con la caduta della Serenissima e l’occupazione francese e austriaca del 1797, la lunghissima tradizione del Carnevale di Venezia viene interrotta. La ripresa di questa millenaria tradizione arriva a quasi due secoli di distanza, nel 1979.

Dal 4 al 21 febbraio 2023, al via il Carnevale di Venezia diffuso in tutta la città, dalle isole alla terraferma.

Carnevale 2023

Quando si festeggia il carnevale. Il periodo di carnevale, per tradizione, si colloca sempre tra l'Epifania e il giorno che precede il Mercoledì delle Ceneri, ossia martedì grasso. Il termine carnevale, però, fu introdotto solo alla fine del XIII secolo.

giovedì 16 febbraio: Giovedì grasso

domenica 19 febbraio: domenica di Carnevale

martedì 21 febbraio: Martedì Grasso.

Martedì grasso

Il martedì grasso, l'ultimo giorno di carnevale, era considerato il giorno del banchetto, in cui si faceva scorpacciata di cibo e di dolci prima del periodo della Quaresima, ossia i 40 giorni che precedono la Pasqua.

Foto di copertina scattata al Carnevale di Treviso da FOTOSTUDIO F64