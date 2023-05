Dimore Storiche: visite gratuite domenica, le aperture straordinarie nella Marca e in Veneto

Il 21 maggio 2023 si terrà la XIII edizione della Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane, il più grande museo diffuso d’Italia. La giornata, che coinvolge ogni anno in tutta Italia decine di migliaia di visitatori, darà la possibilità di ammirare oltre 400 luoghi storici del Bel Paese, tra cui castelli, rocche, ville, parchi e giardini, un modo per scoprire dimore di straordinaria bellezza, spesso poco note al grande pubblico, per sensibilizzare sull’importanza della conservazione e della valorizzazione dei beni culturali privati che rappresentano gran parte del nostro patrimonio culturale storico, artistico, architettonico, paesaggistico. Beni la cui tutela è affidata ai singoli proprietari e che hanno una grande rilevanza sull’economia e sull’identità sociale dei territori di riferimento.

Le dimore in Veneto visitabili gratuitamente il 21 maggio: prenotare qui

Provincia di Treviso

TREVISO

Villa Tiepolo Passi - Viale Brigata Marche, 24, Carbonera

La visita si snoda tra esterni e interni, accompagnata da un racconto emozionante della vita in villa ieri e oggi: il grande orologio solare, la spettacolare prospettiva, le sale della casa padronale sontuosamente allestite e affrescate, il giardino all'italiana e il parco romantico, la cappella gentilizia. Il tour si conclude nella ex rimessa delle carrozze.

Villa Tiepolo Passi è un magnifico esempio di Villa Veneta post-palladiana della scuola di Vincenzo Scamozzi, costruita in stile primo Barocco Veneziano nel 1600. Agli inizi del ‘500, quando la potente famiglia dei Tiepolo occupa il Casteo di Carbonera, era un antico castelliere paleoveneto. Nel corso dei secoli la casa venne impreziosita da artisti di fama: Giovanbattista Canal, nipote del Canaletto. Vi soggiornarono il re Vittorio Emanuele, i generali Diaz e Cadorna.

Villa Verecondi Scortecci - Via Giovanni XXIII, 6, Colle Umberto

Visita guidata alla proprietà con introduzione storica, visita dei saloni della Villa e del parco, visita della cappella privata di famiglia. Turni di visita alle ore 16.30,17.30, 18.30, 19.30. Villa Verecondi Scortecci nasce a Colle Umberto nella località "Il Poggio". Verso la fine del 1500 venne costruita dall'architetto Vincenzo Scamozzi una cascina di caccia nelle vicinanze della torre. Nel 1700 si aggiunse al corpo principale della cascina la costruzione centrale della cappella, dedicata alla "Madonna della Salute". Il parco venne tracciato nel 1743 mentre nel 1838 venne costruita la casa colonica, le stalle e altre adiacenze per le attrezzature agricole. Nel 2014 Villa Verecondi Scortecci è stata interamente restaurata dalla Contessa Azzolina degli Azzoni Avogadro.

Abbazia del Pero Porcellato - Zorzi Via Monastero, 5, Monastier di Treviso

Visita guidata con i proprietari al Brolo e all'antico frutteto, al Chiostro Romanico (XII sec.) e al Refettorio con affreschi del 1604. L'Abbazia del Pero Porcellato Zorzi dal 958 ha ospitato e personalità di spicco, Ezzelino III da Romano all’interno del suo chiostro, sotto una pianta di faggio, fu investito dell’avvocazia e della giurisdizione del territorio compreso tra la Piave ed il Vallio. Durante la Prima Guerra Mondiale, Ernest Hemingway, diciassettenne, giunse nei territori tra l'Abbazia e Fossalta di Piave a servizio della Croce Rossa Americana, nei giorni della Battaglia del Solstizio. A cavallo della sua bicicletta, zaino carico di generi di conforto in spalla, il tenente Hemingway si recava ogni giorno verso Fossalta a trovare i militari impegnati lungo la Piave. A Fossalta, il giovane scrittore si espose incautamente al fuoco nemico e nella notte dell’8 luglio venne colpito da una granata che gli procurò gravi lesioni. All’alba un’autoambulanza lo trasferì alla Sezione di Sanità di Fornaci, presso le locali scuole, dove gli vennero estratte 28 schegge principali, gli praticarono l’iniezione antitetanica e fu imbottito di morfina per calmargli i dolori. A Fornaci avvenne anche un altro fatto importante nella vita di Hemingway, il battesimo cattolico, che gli venne impartito dal cappellano militare don Giuseppe Bianchi, monaco benedettino olivetano, capellano della Brigata Ancona,26 assieme all’estrema unzione: spesso in modo equivoco, Hemingway si riterrà poi “un po’ cattolico”.

Complesso Bacologico Marson - Via Armando Diaz, 55,Vittorio Veneto

Visita guidata alla porzione del Sito Storico vincolato, alcuni interni della dimora, il parco o giardino, Il Museo dell'Industria Bacologica Domenico Marson (1854 - 1930).

Durata della visita 1h e mezza circa.

Entrata gratuita, prenotare qui

VICENZA

Castello di Thiene Corso Garibaldi, 2 Thiene

Palazzo Valmarana Braga Corso Antonio Fogazzaro 16 Vicenza

Villa Angarano Via Contrà Corte S. Eusebio, 15, Bassano del Grappa

Villa Brunelli Bonetti detta "Veronica" Via Garibaldi n. 11, Cornedo Vicentino

Villa Cornaggia Via Francesco Corradini 89, Thiene

Villa Fabris Via Trieste 43, Thiene

Villa Ferrarin Via Delle Pastorelle 18, Thiene

Villa Valmarana ai Nani Via dei Nani, 8, Vicenza

Villa Zileri Viale Zileri 4/6, Monteviale

Villa da Schio Via Villa , 117 Castelgomberto

PADOVA

Casa Conti Vicolo dei Conti 14, Padova

Casa Dalla Francesca Via Correr, 1291 - loc. Altaura, Casale di Scodosia

Castello di San Pelagio San Pelagio, Due Carrare

Palazzo Emo Capodilista Corso Umberto I 82, Padova

Palazzo Ferri Via G. Galilei, 53, Padova

Palazzo Fioravanti Onesti Riviera Paleocapa, 10, Padova

Palazzo Frigimelica Via dei Tadi, 10/5 Padova

Palazzo Giusti del Giardino via San Francesco 87, Padova

Palazzo Mantua Benavides Piazza Eremitani, 18, Padova

Palazzo San Bonifacio Via C.Battisti 1, Villa Estense

Palazzo Tron Riviera Paleocapa 82, Padova

Torre Massimago Via P. Paoli, 14, Padova

Villa Giusti dell'armistizio Via Armistizio 277a, Padova

Villa Molin Via Ponte della Cagna, 106, Padova

Villa Rosa Tramonte Via Tramonte 35, Teolo

VENEZIA

Barchessa Villa Fapanni Combi Via Boschi 50-56, Martellago

Batteria Sant'Erasmo Via dei Forti, 32- Isola di San Erasmo, Venezia

Palazzo Bollani San Polo 1296/1297, Venezia

Palazzo e Chiesa di San Giovanni di Malta in Venezia Castello 3252, Venezia

Villa Correr Agazzi Via Fingoli 2, Biverone di San Stino di Livenza

BELLUNO

Villa Cappellari e chiesetta di San Biagio Via Fumach 30, San Gregorio nelle Alpi

Villa Fabris Guarnieri Via San Giuseppe 8, Feltre

Villa San Liberale Viale San Liberale, 9, Feltre

Villa Villalta Via San Liberale 7 - Fraz. Cart, Feltre

Villa de Mezzan Frazione Grum, 1 Feltre

Villa di Dussan Fraz. Dussano 8, Santa Giustina

VERONA

Giardino Giusti Via Giardino Giusti, 2, Verona

Villa Ambrosetti Via S. Martino, 10, Verona

Villa Betteloni Via Betteloni, 7, San Pietro in Cariano

Villa Ridolfi - Torre di Terzolan Via Trezzolano, 4, Verona

Villa Sagramoso Sacchetti già D'Arco Via G.B. Dalla Riva 5 Verona

Le iniziative

Per le visite gratuite prenotare qui

Tutte le informazioni relative alle modalità di apertura delle singole dimore – in tutta Italia – e alle prenotazioni sono disponibili sul sito di ADSI al link: www.associazionedimorestoricheitaliane.it/eventi-dimore/