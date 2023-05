La Giusta Distanza, da Segusino a Quero Vas, spettacoli, cene, caccia al tesoro, escursioni

“La Giusta Distanza” è il festival per chi vuole vivere emozioni, senzazioni, e non essere spettatore passivo di quello che succede in scena. Mirko Artuso, un volto noto del cinema, basti pensare a 'Finchè c'è Prosecco c'è speranza' ne è il direttore artistico e ha immaginato una linea che unisca due borghi storici e due province, Quero Vas (Belluno e Segusino (Treviso). Nella quarta edizione - in programma dall’1 al 4 giugno 2023 - il tema è la “Sensazione”, tra i vari artisti che daranno vita a incontri, laboratori, caccia al tesoro teatrali, cene. Il 10 giugno sarà Marco Paolini a chiudere la rassegna con un evento speciale. Arianna Porcelli Safonov è invece molto attesa il 2 giugno per la più divertente caccia al tesoro per adulti.

Un binomio particolarmente felice quello tra Segusino e La giusta distanza come sottolinea anche la sindaca del comune Gloria Paulon «siamo davvero felici di ospitare anche quest’anno la rassegna La Giusta Distanza a cura di Mirko Artuso e del Teatro del Pane. Con Mirko, “segusinese di adozione”, è nata una vera e propria intesa artistica che sta portando ad una serie di bellissime iniziative che coinvolgono la gente. Segusino sta scoprendo una vera e propria vocazione artistico-culturale che, unita alle eccellenze gastronomiche forma un abbinamento “vincente” per il turista».

Durante il Festival è la natura a fare da palcoscenico, con arte, teatro, cinema e musica si va alla scoperta di angoli intatti di territorio. Si potrà costruire una corazza per affrontare i folletti, fare una scursione teatrale in notturna, partecipare ad una caccia al tesoro per adulti, gustare una cena prelibata e ascoltare storie e racconti di una volta, immergersi nella magia del bosco.

Gusto e olfato: questo il fil rouge di un’edizione che elogia i sensi, le sensazioni e il presente. Cinque giornate, 19 appuntamenti, quattro luoghi: le località di Segusino, Milies, Schievenin, Quero e Vas. Ci saranno opere d'arte appositamente concepite: la mostra olfattiva di “Odorama” e le installazioni di Tableaux parfumes e Arboris, le atmosfere olfattive di “Un certo respiro”. Il teatro è la spina dorsale di questo Festival, inizia l’1 giugno a Segusino con “L’odore delle streghe”, con Isaac De Martin e Leonardo Facchin e letture di Mirko Artuso e lo spettacolo “Melusina – Corpo segreto”con Beatrice Niero. Il 2 giugno “La maschera della natura”, con Roberta Bianchini.

PROGRAMMA LA GIUSTA DISTANZA 2023 SENSAZIONE - L’OLFATTO & IL GUSTO 1.2.3.4.10 GIUGNO 2023 SEGUSINO / QUERO VAS

GIOVEDÌ 1 GIUGNO 2023 - Segusino

Concerto + Letture itineranti + Degustazione + Spettacolo teatrale

Ore 19 L’ODORE DELLE STREGHE Concerto con Isaac De Martin e Leonardo Facchin

Al termine di una breve camminata partendo dalla piazza di Segusino e attraversata la frazione di Riva Secca ci troviamo a parlar di streghe e di molto altro nel cortile dell’agriturismo Riva dei Còz e a godere del bellissimo panorama sulla valle del Piave.

L’odore delle streghe sa di libertà. Allontanarsi dagli schemi, dagli algoritmi sempre più stringenti, dall’omologazione e ritornare ad essere fanciulli di spirito. Senza formalità, senza schemi. A bordo di sonorità antiche che armonizzano sequenze elettroniche riscopriamo l’erotismo della storia guidati da Ike e L.Faq nell’esperienza sonora.

Nel frattempo Mirko Artuso & Co leggeranno per voi pagine dalla grande letteratura in tema di streghe, di gusto e di olfatto.

Ore 20 Degustazione a cura dell’Agriturismo Riva dei Còz

Ore 21 SEGUSINO (Riva Grassa - Torrente Riù) (**)

MELUSINA - Corpo segreto. Con Beatrice Niero. Testo e regia Valentina Brusaferro

Melusina è la protagonista di molte leggende medievali, che raccontano l’unione tra creature sovrannaturali e umane. Unione che, come in altri racconti simili, sembra salvifica ed eterna finché non sopraggiunge un tradimento ad infrangerne la promessa.

Figura ibrida, selvatica e indomita, Melusina abita nelle foreste dove traspare dalle profondità delle fonti d'acqua. La sua natura mutante sprigiona una forza incantatrice capace di innamorare chi la incontra. Portatrice di bellezza e al contempo di distruzione, la sua essenza rimanda all'emblema della donna-sirena legata all'acqua, nella quale si immerge e dalla quale emerge, secondo una ritualità che celebra l’origine del suo fascino e del suo mistero.

VENERDI’ 2 GIUGNO 2023 - Quero Vas

Ore 14.30/17.30 Boschi di Schievenin

LA MASCHERA DELLA NATURA

Laboratorio di costruzione maschere per bambini e ragazzi.

Ore 15 Vernissage mostra con esperienza olfattiva - Casa Oliva e Municipio Quero Vas

ODORAMA di Tamara Repetto. Il progetto espositivo Odorama ospiterà le installazioni olfattive Tableaux parfumes e Arboris.

Per Casa Oliva l’artista ha ideato 6 piccole tavole dedicate alle sei stanze. Un progetto che dialoga con il luogo d’accoglienza, mettendosi in relazione alla natura che avvolge il comune di Quero Vas e in connessione con il grande architetto del XX secolo Carlo Scarpa, che visse tra le mura di Casa Oliva alcuni momenti della sua vita, ospite della cognata Gina Lazzari Oliva.

UN CERTO RESPIRO Percorso olfattivo a cura di Francesca Faruolo e Joseph Caruso – Smell Atelier di Arti Olfattive

Un filo profumato lega tra loro gli eventi del Festival e sarà possibile seguirlo grazie alle tre “atmosfere olfattive” realizzate per l'occasione. Passando dall'aroma delle raffinate pietanze cucinate in Norvegia da Babette al profumo dei limoni di Sicilia, gli odori ci condurranno fino alla nostra terra. Qui il paesaggio naturale, con il fiume e i vigneti, incontra le tracce lasciate dagli uomini e dalle donne di un certo respiro che lo hanno amato, vissuto e contemplato. Tra questi Carlo Scarpa, che non fu solo architetto ma anche designer di flaconi di profumo, e Bice Lazzari che portava addosso l'odore dei suoi colori a olio. Attraverso l'olfatto il pubblico è invitato a rivivere, a occhi socchiusi, i contenuti del Festival insieme alla storia del luogo che lo accoglie e alle sue atmosfere. Il percorso, diviso in tre tappe, è accompagnato da una voce narrante ed è fruibile da tutti.

Ore 16 - Quero / San Valentino / Campo Caccia al tesoro teatrale + degustazione

Arianna Porcelli Safonov

PERDERE I SENSI La più divertente caccia al tesoro per adulti a cui avete mai partecipato

Due itinerari, dieci indizi, dieci prove, dieci consigli strategici per sfruttare al massimo i poteri magici dei nostri sensi: poteri gratuiti, originali, nascosti, utilissimi.

In questa nuova veste bisognerà cercare Arianna Porcelli Safonov negli angoli nascosti tra boschi, prati e corsi d’acqua alla ricerca di questa moderna Anguana, del suo spirito comico.

E poi gran finale per continuare a farsi trascinare in quel mondo misterioso e rivoluzionario che è il ragionamento.

Ore 19.30 Degustazione a cura della ProLoco di Quero Vas

Ore 21.00 - Boschi di Schievenin Teatro del Pane / Mirko Artuso IL SAPORE DELLA PAURA il gusto della scoperta. Escursione Teatrale in notturna per bambini e ragazzi.

SABATO 3 GIUGNO 2023 - Quero Vas / Segusino

Ore 14.30/17.30 Boschi di Milies (Segusino) LA MASCHERA DELLA NATURA Laboratorio di costruzione maschere per bambini e ragazzi.

Ore 18.30 LETTURE ITINERANTI

Ore 21 Quero - Brolo Villa Favero in Piazza Municipio QUANTO RESTA DELLA NOTTE di e con Salvatore Arena

Ore 21.00 - Boschi di Milies (Segusino) IL SAPORE DELLA PAURA Escursione Teatrale in notturna per bambini e ragazzi.

DOMENICA 4 GIUGNO 2023

Ore 18.00 LETTURE ITINERANTI con visita guidata alla cartiera con realizzazione carta fatta a mano con fibre vegetali

Ore 19.30 Aperitivo a cura di Garbara Profondità Superiore

Ore 20 Cartiera Quero Vas IL PRANZO DI BABETTE

Una serata di grande suggestione per una cena elegante e raffinata ed un evento teatrale di grande impatto. Gli spettatori attorno ad un tavolo saranno guidati alla scoperta delle vicende di Babette e dei sapori del suo meraviglioso pranzo. Le materie prime e i vini pregiati.

SABATO 10 GIUGNO 2023

Ore 16 San Valentino Quero Vas Marco Paolini FONTANA SECCA

Marco Paolini da voce a una montagna scoscesa, dove piove ma c’e poca acqua nel terreno e il pascolo è mogio. Per tutti sarà una vera esperienza in cui riscoprire i modi antichi di vivere la montagna: lo sfalcio, la fienagione, la costruzione della Mèda e le narrazioni accompagnate dal Coro Valcavasia.

Otto anni fa il FAI riceve in donazione malga Fontana Secca, un luogo di lavoro e fatica quotidiana che racconta una memoria del territorio. Raccontare Fontana Secca, con ironia e disincanto servirà a farcela sentire più vicina, nostra.

Si parlerà di vacche Burline e di Mussolini, del Morlacco e del Bastardo, di due Guerre mondiali, dell’anno della fame, di un eccidio e di un mausoleo, di sfalcio e méde, di contrabbandieri e malgari, di falda idrica, di ghiacciaie e di quanto vale un metro cubo d’acqua a Fontana Secca.

Ore 19.00 Degustazione a cura della Pro Loco di Quero Vas A seguire festa di chiusura del Festival La Giusta Distanza

FLEXUS in concerto

La band emiliana ha da poco festeggiato i vent’anni di carriera con la pubblicazione del nuovo album di inediti “Le orchestre non suonano più” e propone uno spettacolo a cavallo tra le nuove canzoni e alcuni grandi classici della migliore musica d’autore italiana (Dalla, Graziani, De André, Battiato). Storie piccole e grandi, romantiche e ironiche ma che sanno toccare anche temi sociali. Un mondo musicale dal taglio cinematografico che si tinge di sfumature rock e folk, mantenendo. La versatilità del concerto permette di spaziare da un sound acustico delicato ed emozionante a sonorità etniche fino a picchi elettrici di matrice rock.

Tutti gli eventi del Festival La Giusta Distanza sono su prenotazione con posti limitati . Per info e prenotazioni: www.teatrodelpane.it