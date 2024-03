La vera storia della Festa del Papà, e la letterina sotto al piatto

In Italia, il 19 marzo segna la celebrazione della Festa del Papà, un giorno speciale per rafforzare i legami familiari. Le origini di questa festa non sono avvolte in antiche leggende, ma piuttosto in storie più recenti. La tradizione di onorare i padri in Italia risale al 1871, quando la Chiesa cattolica riconobbe San Giuseppe come protettore dei padri di famiglia.

Un sondaggio svela come i bimbi veneti vedono i loro padri

Ogni bambino ha sempre fantasticato sul lavoro del proprio papà. Il 39% dei bimbi veneti avrebbe voluto che il proprio papà fosse un super eroe, che con i suoi super poteri è in grado di salvare il mondo. Medaglia d’argento per un altro grande classico: il pompiere (20%), perché salire su quel camion è il sogno di ogni bimbo. Terzo gradino del podio per i più ironici: l’8% vorrebbe che il proprio padre fosse un mago per far sparire e riapparire la mamma quando la situazione si mette male.

Le frasi del papà Per quasi il 41% dei rispondenti al sondaggio, la frase che si sono sentiti dire più spesso dal proprio papà è stata “Io alla tua età...”. Al secondo posto, “Ti voglio bene” (15%). Chiude il podio “Se torni tardi, ti lascio fuori” (14%).

Un recente sondaggio tra i bambini veneti offre uno sguardo affettuoso e fantasioso su come vedono i loro padri. Sorprendentemente, quasi il 70% dei papà della regione desidera più di tutto trascorrere tempo di qualità con i propri figli. Quando ai piccoli è stato chiesto di associare il proprio papà a un cibo, metà ha scelto la pizza per la sua affidabilità in ogni situazione, mentre il 21% lo paragona a un piatto gourmet per la sua eleganza. Alcuni lo vedono come hamburger e patatine per la sua grande simpatia, e un piccolo gruppo lo associa al sushi per l'inestimabile piacere della sua compagnia.

La letterina sotto il piatto

Da bambini, nella tradizione veneta era in uso fare una letterina da mettere sotto il piatto e che il papà scopriva durante la cena, è una bella usanza da non perdere a cui potete accompagnare un regalo, anche piccolo.

Le origine della Festa del Papà

Nel calendario della Chiesa il 19 marzo si festeggia san Giuseppe, padre putativo di Gesù e simbolo della figura paterna. Il culto di san Giuseppe arriva dall’Oriente, anche se i primi a diffonderlo furono alcuni monaci benedettini dopo l’anno Mille, seguiti poi dall’ordine dei Servi di Maria nel XIV secolo e dai francescani nel Quattrocento. Fu Papa Sisto IV a iscrivere la festa nel calendario romano. Nel 1871 la Chiesa cattolica proclama San Giuseppe protettore dei padri di famiglia e patrono della Chiesa. Fino al 1976, in Italia il 19 marzo era ritenuto festivo anche agli effetti civili. Dagli Stati Uniti al Regno Unito, dalla Cina al Giappone si festeggiano i padri la terza domenica di giugno.

La festa del papà come la conosciamo nasce nei primi decenni del 20° secolo, complementare alla festa della mamma per festeggiare i padri. La festa è celebrata in varie date in tutto il mondo, spesso è accompagnata dalla consegna di un regalo.