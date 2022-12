Mercatini di Natale: i più belli da visitare in Veneto e nella Marca

I mercatini di Natale in Veneto più belli e suggestivi si trovano dalle sponde del Garda alla costa adriatica, passando naturalmente anche per la montagna: da segnalare il Christkindlmarkt di Verona nella città di Romeo e Giulietta, sul lungolago di Bardolino dove si trovano le bancarelle e la ruota per ammirare il panorama. I Giardini di Natale di Asiago da non perdere per gustare delle vere specialità dei monti e dove l'atmosfera è inimitabile. Bassano che splende addobbata in veste natalizia, la città del ponte degli Alpini e della grappa vicentina è perfetta per una giornata di festa con i suoi numerosi localini. Il Mercatino di Natale di Castelfranco Veneto in un paesaggio da favola lungo le mura illuminate del castello. E il Mercatino di Natale di Jesolo dai bellissimi presepi fatti di ghiaccio, di sassi e di sabbia.

Castelfranco Veneto - Natale Sotto le Mura

Ogni week end di dicembre Castelfranco Veneto, città natale del famoso pittore Giorgione, offre uno splendido scenario fino all'8 gennaio 2023. Le casette di legno, posizionate nei Giardini prospicienti le mura del Castello nel lato Piazza Giorgione, offronto le migliori specialità enogastronomiche e artiginali. Il villaggio natalizio della cittadina si articola in una rete di bancarelle e chioschi ai piedi delle mura del castello, naturalmente addobbato a festa rivestito di luminarie per affascinare i visitatori e far volare la fantasia dei più piccoli. In questo mercatino è possibile trovare molte specialità della cucina, in particolare salumi, formaggi e vin brulè, e pregiata produzione artigianale di bigiotteria, pelletteria e accessori.

Treviso

In Piazza Borsa ci sarà la Pista di Pattinaggio “Treviso on Ice” con il Villaggio del Natale fino al 15 gennaio. La Giostra a Cavalli impreziosirà lo splendido scenario di Piazza dei Signori. Il 22-23-24 dicembre, in Piazza Indipendenza ci sarà il mercatino dell’artigianato di Mammart. A Borgo Cavour non mancheranno le domeniche dedicate al “Natale in Borgo” mentre il 17 dicembre toccherà a “Libri in Loggia”. Dal 16 al 18 dicembre Piazzetta Battistero ospiterà il Mercatino del riuso creativo RiCreAzione. Dal 2 al 6 gennaio ci sarà la Fiera dell’Epifania sotto la Loggia dei Trecento mentre dal 5 all’8 gennaio tornerà la Sporta dea Marantega in Piazza Indipedenza. Il Mercatino del Riuso della Befana si terrà in Piazzetta Battistero dal 6 all’8 gennaio.

Badoere – Natale in Rotonda

Come ogni anno le luci delle festa si accendondo donando una splendida atmosfera natalizia nel suggestivo scenario della Rotonda di Badoere, il mercatino si conferma come punto di riferimento per gli amanti di creatività e l'artigianato il cerchio della piazza settecentesca sarà infatti gremito di bancarelle, con oltre 150 espositori di oggetti fatti a mano e prodotti tipici. Domenica 18 dicembre 2022 non mancheranno le lavorazioni in loco, caratteristica unica del mercatino. Inoltre molti esercenti e commercianti del gusto saranno presenti con i loro prodotti tipici. Non mancherà lo stand gastronomico con panini a volontà per fermarsi in piazza a pranzo o per un aperitivo a base di vin brulé e cioccolata calda. Appuntamento dalle 9 alle 19. Spettacolo musicale con canzoni tipicamente natalizie ma non solo.

Montebelluna

Il 18 dicembre 2022 dalle 9.00 alle 18.00 sarà possibile visitare le bancarelle del il ricco mercatino di Natale nel quale scegliere tra prodotti realizzati da artigiani, hobbisti e produttori alimentari in Piazza Oberkochen e Corso Mazzini.

Bassano del Grappa

Il centro di Bassano del Grappa attende gli ospiti con un bellissimo albero di Natale, scintillanti luminarie e le tradizionali casette del Mercatino. Tutti i fine settimana sono in programma concerti, performance artistiche e mostre, mentre ai più piccoli è dedicato il Sentiero incantato di Babbo Natale.

Bassano è splendente, come da tradizionale c'è il Mercatino di Natale con le tipiche casette dove si potranno acquistare le migliori specialità enogastronomiche, oggetti di artigianato e un'ampia selezione di idee regalo.

Il centro storico è illuminato da meravigliosi abeti addobbati, incantevoli decorazioni, il presepe dei Remondini, la facciata della chiesa di San Giovanni, le vetrine e gli spazi esterni a tema natalizio.

Per i più piccoli tornano il Sentiero incantato di Babbo Natale al Castello degli Ezzelini e il Trenino Lillipuziano.

Orario 10.00-19.30 tutti i giorni. Le domeniche di dicembre 2022 Babbo Natale sarà presente dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 presso la Loggetta del Municipio. Dal 19 novembre 2022 al 6 gennaio 2023 – Stand della Pro Bassano in Piazza Libertà.

Asiago

“I Giardini di Asiago“: ecco come vengono chiamati i Mercatini di Natale di Asiago, località che consente di calarsi un'atmosfera fiabesca a dicembre con le vie del centro illuminate di luci, addobbate con decorazioni e impreziosite da un sottofondo musicale.

Con le sue casette di legno, le luci, le decorazioni, i sapori e qualche fiocco di neve, il mercatino natalizio di Asiago ogni anno porta con sè la magia e l'atmosfera che lo rendono unico. Troverete idee regalo originali ed artigianali, addobbi raffinati per la casa o per l'albero di Natale, prodotti naturali e filati biologici. E mentre i bambini si staranno divertendo con la giostra dei cavalli e gli spettacoli di intrattenimento, voi potrete arricchire la vostra giornata con momenti di convivialità rifocillandovi con un buon panino o un piatto di polenta e formaggio Asiago, sorseggiando un bicchiere di vin brulè o di cioccolata calda e, per concludere in dolcezza, gustando una crepes, una fetta di strudel, prendere un dolce speciale alla Pasticceria Likketar.

Verona

Verona che sa di antico, con una storia che attraversa i secoli e con un’incredibile quantità di espressioni culturali e artistiche, le stesse che nel Duemila le hanno consentito l’ingresso nel patrimonio dell’Umanità dell’Unesco.

Fino al 26 dicembre 2022, Piazza dei Signori e le vie del centro ospitano le caratteristiche casette in legno dei Mercatini di Natale a Verona in collaborazione con il "Christkindlmarkt" di Norimberga.

Le oltre 100 casette dei Mercatini di Natale offrono prodotti di artigianato e tante idee regalo e addobbi natalizi, in vetro, legno e ceramica, nonché specialità gastronomiche e deliziosi dolci natalizi.

L'ingresso della città accoglie i visitatori con una particolare illuminazione per immergersi subito in una caratteristica atmosfera natalizia.

Si arriva così in Piazza Bra dove, con l'Arena sullo sfondo, si può ammirare la grande Stella di Natale: la struttura è considerata la più grande archiscultura (come grande scultura metallica), al mondo ed ha un peso di 88 tonnellate, e presenta un'altezza di 100 metri.

Alla Gran Guardia vi attende la Rassegna “Presepi dal Mondo a Verona”.

Visitare il Mercatino di Natale a Verona significa tuffarsi nella magica tradizione del Natale Veronese; immergersi quindi in un'atmosfera fiabesca, dove Giulietta e Romeo, in questa città dell'Amore, possono baciarsi sotto il vischio tenuto con mano ferma da Dante.

Bardolino

Sulle sponde del Lago di Garda uno dei più bei mercatini di Natale in Veneto. Il villaggio di Natale sul lungolago del borgo veronese ospita la tradizionale rete di bancarelle e casette di legno dove è possibile trovare tante idee regalo e assaggiare le prelibatezze enogastronomiche locali. Tra le attrazioni adiacenti al mercatino assolutamente da non perdere la pista di pattinaggio sul ghiaccio coperta, la slitta di Babbo Natale e soprattutto la ruota panoramica alta 30 metri con vista sugli spettacolari tramonti sul lago. Uno degli appuntamenti più curiosi e di buon auspicio per il nuovo anno è il tradizionale tuffo del 1 gennaio nelle gelide acqua del Garda sul lungolago Mirabello.

Jesolo

Il Christmas Village si sviluppa in due delle principali piazze della cittadina balneare, a due passi dal mare e raccoglie moltissime attrazioni: il tradizionale mercatino natalizio con oltre 70 stand, ben due alberi sontuosamente addobbati, la casa di Santa Claus e una meravigliosa esposizione di presepi fatti di ghiaccio, di sassi e di sabbia. In particolare quest’ultimo, noto anche come Jesolo Sand Nativity, è un simbolo della tradizione cittadina e copre uno spazio espositivo di circa 750 metri quadrati. Molto probabilmente non immaginavi che potesse ospitare uno dei mercatini di Natale in Veneto più interessanti e particolari.

Gli espositori proporranno una grande varietà di articoli: dagli addobbi in vetro, legno e ceramica ai dolci delle pasticcerie asiaghesi, da ottime idee per addobbare la casa fino ai prodotti naturali.

