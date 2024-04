Migliori gelaterie d'Italia, ecco quali a Treviso e in Veneto

La Gelateria Dassie di Treviso continua a brillare nel panorama del gelato artigianale italiano, confermando la sua eccellenza con la prestigiosa valutazione di Tre Coni nella Guida Gambero Rosso 2024, per il quinto anno consecutivo per la qualità superiore che caratterizza questa storica gelateria trevigiana. In Veneto solo sei gelatieri ottengono il massimo riconoscimento.

Gelateria Dssie e i suoi gusti Inconfondibili

Guidata da Stefano Dassie, che fin da piccolo ha visto i segreti del laboratorio di famiglia, la Gelateria Dassie si distingue per la sua capacità di unire tradizione e innovazione. Stefano ha saputo portare avanti i valori di onestà, responsabilità e sacrificio, integrandoli con una costante ricerca di nuove idee, tecniche e materie prime d'eccellenza. Tra i gusti che hanno fatto la fama di Dassie spiccano combinazioni uniche come Limone e Basilico, Spagnola con le amarene e il cioccolato in varie declinazioni: Cioccolato bianco con anice stellato, Cioccolato e Rosa, oltre al premiato Cioccolato Gambero Rosso, che esalta le migliori fave di cacao mondiali con una pulizia al palato e una persistenza unica.

Guida Gambero Rosso 2024: i premiati in Veneto

La Gelateria Dassie rappresenta non solo un punto di riferimento per gli amanti del gelato, i suoi meravigliosi gusti si trovano a Treviso, Montebelluna, Istrana.