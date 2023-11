Migliori Pasticcerie d’Italia, ecco tutte le premiate a Treviso e in Veneto

La guida Pasticceri e Pasticcerie d’Italia del Gambero Rosso è un punto di riferimento per scoprire le eccellenze dolciarie. Nella nuova edizione 2024 il Veneto brilla con 70 insegne di prestigio, tra cui 2 premiate con le ambite "Tre Torte", il massimo punteggio, e un Pastry Chef di fama. La regione conferma la sua tradizione pasticcera, e si distingue per un'offerta che spazia dalle ricette storiche alle proposte più innovative, testimoniando un settore in continua evoluzione. Le eccellenze della pasticceria trevigiana premiate con Due Torte sono numerose.

Iginio Massari, per il Gambero Rosso, resta il migliore nel mondo della pasticceria italiana a cui vanno le Tre Torte d’Oro, mentre Pasticceria Veneto, a Brescia, è la migliore in Italia.

Due Torte Gambero Rosso

Il Premio Due Torte celebra l'eccellenza nel mondo della pasticceria nelle province venete. Questo riconoscimento è assegnato a quelle pasticcerie che si distinguono per la qualità, la creatività e la maestria nella preparazione dei dolci, rappresentando un punto di riferimento per gli amanti della pasticceria di alta qualità.

LE PASTICCERIE PREMIATE CON DUE TORTE TREVISO E PROVINCIA

Pasticceria Max | Treviso

Guidata dall'inesauribile passione di Massimo Albanese, offre un vasto repertorio di dolci che si rinnova costantemente seguendo le stagioni e la creatività del pasticcere. Tra i prodotti da provare, spiccano i fragranti e gustosi biscotti, il Bouquet di frutta e i cubotti, che replicano in miniatura alcune delle torte più famose, come l'ottimo Maxmisù (con crema al mascarpone, biscuit, bagna e gel al caffè). I grandi lievitati, tra cui il panettone disponibile in vari gusti e anche in versione estiva.

Opera | Castelfranco Veneto

La pasticceria offre una selezione di dolci classici e innovativi, come cornetti bicolori, veneziane con crema alla nocciola pralinata e la Golden, una rivisitazione della torta di mele con bavarese alla vaniglia, miele millefiori del Grappa, mele semicandite e frangipane alle noci pralinate su biscotto alla cannella. Da non perdere anche la crostata con more di gelso di Castelfranco e pepe di Sarawak e le specialità al radicchio rosso tardivo, come le frittelle a Carnevale o le praline Baci di Paola.

Golose Emozioni | San Zenone degli Ezzelini

Enrico Tedesco si distingue per la sua modernità e l'attenzione ai valori tradizionali. Nei mignon include classici come babà, bignè e cannoncini, oltre a bavaresi raffinate come quella al cioccolato bianco e interpretazioni originali, come il bocconcino di strudel con ricotta e frutta. Le mousse sono tra i prodotti di punta.

Pasticceria Cargnello | Farra di Soligo

La vetrina dei dolci mignon è particolarmente invitante, offrendo una vasta gamma di bignè in diverse varianti (vaniglia, cioccolato, pistacchio), cubotti cremosi (come quelli al limone e fragola) e bicchierini golosi (tra cui spiccano la panna cotta ai frutti di bosco e la crema di vaniglia e cioccolato con frutta fresca, disponibili anche senza lattosio e glutine). Inoltre, la pasticceria è famosa per i suoi macaron, le fette di torta e le meringhe con panna fresca. Un'area speciale è dedicata alle torte da credenza, con gusti deliziosi come mele e mandorle o pere e cioccolato, oltre a una selezione di pasticceria secca. A seconda della stagione, Cargnello si specializza in prodotti diversi: il cioccolato domina in inverno, mentre in estate il gelato diventa protagonista.

Pasticceria Fabris | Fontanelle

Stefano, in laboratorio, si dedica alla creazione di prodotti di alta qualità mentre Cristina gestisce il servizio. La pasticceria offre un'ampia gamma di prodotti ben esposti sul bancone, tra cui mignon, macaron, pasticcini da tè, brioche, lievitati, tramezzini e sfizi salati. Le torte sono particolarmente degne di nota, alcune delle quali disponibili anche in formato mignon, come la torta "Fior di Bosco", che combina pan di Spagna alle nocciole, mousse al cioccolato al latte, palet ai frutti di bosco e chantilly al pralinato.

Pasticceria Botter | Pederobba

Con una storia che inizia nel 1946 a Cornuda, il padre dei gestori è stato uno dei pionieri nella lavorazione artigianale del cioccolato e nell'introduzione dei mignon nell'offerta locale, eccellenti i croissant a lievitazione naturale e maritozzi, particolarmente deliziosi in estate se accompagnati con gelato. Inoltre, propone una varietà di paste e monoporzioni, anche in versione vegana, e torte abilmente decorate. Da non perdere anche i grandi lievitati, tra cui la focaccia veneziana disponibile tutto l'anno.

Pasticceria Gianantonio Ceschin | Pieve di Soligo

Tra i prodotti da provare, spiccano i mignon, in particolare i bignè al pistacchio e le insolite tartellette con doppia crema (cioccolato e nocciola) e meringa alla stracciatella. L'offerta include anche biscotti, torte classiche e moderne, semifreddi e creazioni su ordinazione. Non mancano le specialità stagionali, come i grandi lievitati, la tipica pinza dell'Epifania.

Alla Villa dei Cedri | Valdobbiadene

Massimo Carnio, figlio d'arte, ha portato avanti l'esperienza tramandata, la pasticceria brilla per la sua creatività e cura nella presentazione dei prodotti, che spaziano dalle torte, come l'ottima Spirale al limone, ai mignon, tra cui il puncetto con crema al burro e amarena e varie Cestine, come quelle con confettura o marmellata di limone e meringa. Si trovano anche le rare tette delle monache. Per la colazione, la scelta è ampia, con circa venti referenze tra cui brioche veg, girelle con crema cotta, kipferl e fagottini al cioccolato.

Pasticceria Dolomiti | Vittorio Veneto

Nella sua saletta con arredi retrò sia nel verde dehors propone un'ampia varietà di lievitati, delizie come maritozzi con crema e panna, trecce con noci pecan e sciroppo d'acero, e veneziane alla crema, mignon, tra cui spiccano il Dolomiti e il cubo al pistacchio, che combinano sapientemente texture e sapori. Oltre a torte moderne e da forno.

TUTTE LE PASTICCERIE PREMIATE DAL GAMBERO ROSSO IN VENETO

Tre Torte (massimo punteggio)

Biasetto a Padova, guidata dal talento di Luigi Biasetto, è un vero gioiello nel mondo della pasticceria. Con 40 referenze tra mignon e monoporzioni, ogni creazione è un capolavoro di equilibrio tra consistenze e sapori. Da non perdere sono il Giardino Siciliano, la tarte au citron, l'Abbraccio di Venere, oltre a macaron e biscotti di qualità superiore.

Pasticceria Marisa a San Giorgio delle Pertiche (PD), è un esempio di come la passione per la pasticceria possa essere una tradizione di famiglia. Il locale offre un perfetto mix tra tradizione e innovazione. Il bignè con crema alla vaniglia è un must, così come le altre creazioni che spaziano dalla pasticceria fresca e secca ai salati, dal cioccolato al gelato. I lievitati, i mignon e le torte sono di una qualità eccezionale, rendendo ogni dolce un'esperienza indimenticabile.

DUE TORTE

Padova: DD Dianin, Selvazzano Dentro - Racca, Padova - Gardellin, Curtarolo.

Venezia: Caffè Commercio, Dolo - Dino Pettenò, Mestre - Pasticceria Zizzola, Noale.

Vicenza: Davenicio, Arzignano - Il Chiosco, Lonigo - Olivieri 1882, Arzignano.

Verona: Pasticceria Busato, Isola della Scala. Flego, Verona

Migliore Pastry Chef per il Veneto

Sara Simionato, Pastry Chef all’Antica Osteria da Cera a Campagna Lupia (VE), è una figura di spicco nel panorama della pasticceria veneta. Dopo essersi formata in Francia, porta in Italia un'esperienza internazionale che si riflette nelle sue creazioni. I suoi dessert sono caratterizzati da una leggerezza unica, con un perfetto equilibrio tra dolce e salato, come dimostrano le sue creazioni, delizie culinarie che offrono un finale sorprendente e memorabile a ogni pasto.

LA GUIDA GAMBERO ROSSO 2024

Laura Mantovano, Direttore editoriale del Gambero Rosso ha spiegato che "non basta più solo l'estetica per definire l'eccellenza in pasticceria. Le forme, i colori e il design devono essere supportati da concretezza e solidità. Un buon pasticcere si distingue per la tecnica, l'alta qualità delle materie prime, la capacità di combinare gli ingredienti in modo intelligente e un uso equilibrato di zuccheri e grassi. Questi elementi sono fondamentali per creare dolci che non solo siano belli da vedere, ma anche eccezionali nel gusto."