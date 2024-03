E' colpa del papà se le donne scelgono l'uomo sbagliato?

E' lui il primo, vero, grande amore di una donna: il papà. Le braccia possenti a cui una bambina si affida incondizionatamente diventano le metafore di un sentimento che si conserva nella memoria come modello di riferimento a cui paragonare il mondo maschile e, anche inconsciamente, sarà proprio quell’ancestrale rapporto lo stesso che si tenderà inconsciamente ad emulare o a rifuggire nel corso della vita adulta, a seconda di ciò che è stato: tenero o scostante, affettuoso o burbero.

La figura paterna influisce grandemente sulla tipologia di uomo che, spesso, le figlie cercheranno una volta adulte. Se col genitore non si andava d'accordo le ragazze sceglieranno partner scostanti e poco empatici. Quante volte avete sentito dire: «Mio papà è il mio unico amore, desidero un uomo come lui». Oppure: «I casi umani che ho trovato nella mia vita son dovuti al rapporto difficile con mio padre».

1- L’autoritario.

Il padre padrone, spesse volte impegnato e assorto solo nelle attività lavorative/professionali, di solito è lui stesso vittima di un altro padre autoritario, un copione che si reitera a livello generazionale. Con la sua autorità spiccata può impedire la libera espressione del sé, limitare le esperienze, creare insicurezza e bassa autostima.

- L'uomo ideale: visto che la comunicazione con un padre di questo tipo è unidirezionale, bisognerebbe aspirare a un partner che ami il dialogo, che ascolti e non giudichi, creando un rapporto paritario e simmetrico. Una valida alternativa è l'autorevole, che si pone come guida, ma è aperto al confronto, che dà sicurezza, ma non toglie l'indipendenza.

2- L’amicone

Quando si è piccola averlo accanto è una gioia, perché con lui tutto è permesso e spesso fa da contraltare a una madre costretta a essere severa. Se i suoi punti di forza sono la confidenza, la spensieratezza e il buonumore, il lato negativo è quello di non essere una figura guida forte, quindi può indirizzare verso comportamenti superficiali e perennemente infantili.

- L'uomo ideale: per contrapposizione, la scelta potrebbe ricadere su un uomo concreto e pratico, che prende in mano la sua vita con responsabilità. In questo caso avere accanto un uomo che sia un maschio, che abbia ben chiaro qual è la distinzione dei ruoli nella coppia, senza volerli prevaricare, ma solo ribadirli, per lasciarti la libertà di essere femmina. Può essere adatto anche un compagno ironico e "leggero", a patto che tu non diventi la colonna portante della coppia, facendogli da madre invece che da compagna.

3- Il disinteressato

Un padre così è un evitante che spesso nasconde dietro la sua evanescenza il suo essere anaffettivo. Spesso costruisce rapporti frammentati con la figlia, fatto di assenze e di poca comunicazione, che possono portare a scatenare paura, insicurezze e rabbia, ma anche di chiusura verso il mondo maschile, pensando che mai nessuno possa mai comprenderla veramente.

- L'uomo ideale: il rischio di duplicare la stessa dinamica è quello di rincorrere uomini centrati su se stessi, egoisti e sfuggenti, che si danno poco e che non danno mai certezze. Meglio mirare a compagni empatici, consapevoli della propria emotività, che non hanno paura di esternarla e di mettersi in gioco con il cuore.

4. L'inimitabile

Potrebbe essere il padre ideale che non solo fa sorridere, ma protegge ed educa con tenerezza e collaborazione con la madre. Avere avuto un papà così, non solo fa crescere una figlia come donna sicura e autonoma, ma le permette di relazionarsi in modo sereno con il genere maschile, conscia delle sue potenzialità e consapevole di ciò che cerca in una storia.

- L'uomo ideale: come il padre deve trasmetterle la stima di sé, confermando che è importante e speciale, dimostrandosi interessato a lei sinceramente. Ma per essere un buon compagno deve fare uno scatto in più rispetto alla figura paterna: dimostrare di ammirare la sua femminilità, facendola sentire sensuale e desiderata, attestando con la sua passione che continua a sceglierla giorno dopo giorno.

Perchè le donne scelgono questo tipo di fidanzati

Un articolo del 'The Telegraph' ha spiegato come tutte le vicende sentimentali femminili dipendano dalla relazione paterna che risale all’infanzia e ha specificato come un padre gentile e rispettoso fortifichi l’autostima della propria figlia a differenza di un uomo autoritario e incurante che, al contrario, la spingerà ad intessere relazioni sbagliate volte a cercare a tutti i costi l'approvazione maschile.

La Dott. ssa Linda Nielsen, psicologa alla Wake Forest Univeristy in North Carolina, ha chiarito: "Se vai in un negozio di alimentari quando sei affamata, è probabile che tu ne esca con del cibo spazzatura. Perché per sentirsi bene, basta afferrare qualunque cosa ci sia sullo scaffale. Quando le donne non crescono stimate ed amate dai loro padri, diventano affamate d'amore. E in genere fanno scelte sbagliate".