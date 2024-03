“Sagra del Peperone” di Zero Branco e la “Mostra dei Funghi” di Altivole, premiate Sagre di Qualità

In provincia di Treviso il marchio Sagra di Qualità è stato assegnato a due storici eventi: la “Sagra del Peperone” di Zero Branco e la “Mostra dei Funghi” di Altivole. Sono 45 le sagre che lunedì 11 marzo, nella Sala Koch del Senato della Repubblica, sono state insignite del marchio “Sagra di Qualità” assegnato da UNPLI - Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, grazie al lavoro svolto, in tutta Italia, dagli ispettori del progetto, coordinati a livello nazionale da Rino Furlan (UNPLI Veneto).

La “Sagra del Peperone” si svolge a fine agosto a Zero Branco (TV) fin dal 1968, senza mai interruzioni. Dieci giorni di festa, colori, ottima musica con le migliori orchestre anche di altre regioni, ottima cucina (degustazioni di piatti a base di peperone, dal pasticcio preparato dai volontari al dolce "plumcake al peperone”) per una manifestazione che è diventata ormai una delle più importanti a livello regionale, e che ha fatto da apripista a molte di quelle nate anni dopo, attirando migliaia di persone.

La “Mostra dei Funghi”, organizzata dalla Pro Loco Altivole a metà ottobre, da 36 anni è il punto di riferimento per i buongustai grazie ad un ricco stand gastronomico e serate a tema. Gli esperti del gruppo micologico allestiscono una spettacolare mostra di funghi e sono a disposizione per raccontare caratteristiche e curiosità dei funghi presentati. Non mancano l’enoteca gestita dal gruppo Alpini, la mostra mercato e molti eventi collaterali.

In totale, tra sagre, eventi e menzioni speciali, sono state 53 le manifestazioni premiate ufficialmente: una cerimonia da record che ha celebrato la nuova edizione del progetto nato nel 2019 per volere di UNPLI e che fino ad oggi ha certificato 117 eventi con il marchio “Sagra di Qualità”.

In Veneto sono 7 i nuovi eventi che da oggi possono fregiarsi dell’ambito sigillo assegnato alle manifestazioni con più di 5 anni di età e che rispettano i criteri di tipicità del prodotto, sostenibilità, sicurezza e igiene alimentare.

A ritirare il riconoscimento sono stati i presidenti delle Pro Loco vincitrici e i Sindaci dei territori di riferimento, che hanno preso parte alla cerimonia istituzionale con gli interventi del sen. Antonio De Poli, il presidente UNPLI Antonino La Spina, il responsabile del Dipartimento Cultura e Turismo dell’ANCI Vincenzo Santoro, il consigliere del Ministro dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste Angelo Rossi, il presidente Città del Vino Angelo Radica, il vicepresidente Città dell’Olio Alfredo D’Antimi e la viceministra all’Ambiente on. Vannia Gava.

Presente alla premiazione delle Pro Loco venete anche Elisa De Berti, Vicepresidente di Regione del Veneto.

“Il marchio Sagre di Qualità istituito da UNPLI nazionale – sottolinea Giovanni Follador, presidente UNPLI Veneto - mira a qualificare e valorizzare il lavoro e l’impegno dei volontari che con il loro prezioso contributo rendono possibili gli eventi in assoluto più rappresentativi e sentiti dalle piccole comunità. Il sigillo di qualità testimonia il valore e l’importanza di questi eventi, in grado di ravvivare il legame con il territorio, celebrare le tradizioni e le eccellenze enogastronomiche locali, creare sinergie con le attività economiche del posto e promuovere un turismo consapevole e di qualità. È un grande orgoglio poter affermare che oggi altre sette manifestazioni firmate dai volontari veneti, diffuse in tutto il territorio regionale, si aggiungono alle Sagre di Qualità, arrivando ad un totale di 14 manifestazioni che, nella nostra regione, possono vantare il prestigioso marchio che rappresenta, per il visitatore, una garanzia di qualità dei prodotti tipici del territorio e di tutela della cultura, del folclore, delle tradizioni, del turismo e dell’economia locale”.

Tutte le Sagre di Qualità del Veneto premiate nel 2023

Castion Belluno (BL) - Sagra del Campanot

Legnaro (PD) – Festa del Cavallo

Zero Branco (TV) – Sagra del Peperone

Altivole (TV) – Mostra dei Funghi

Scorzè (VE) – Festa del Radicchio Rosso di Rio San Martino

Monticello Conte Otto (VI) – Sagra e Fiera Franca di S. Matteo

Veronella (VR) – Festa della Verza Moretta