Una guida a fumetti per visitare Ca’ Spineda

Da oggi tutti i bambini che visiteranno Ca’ Spineda con la scuola o con i loro genitori riceveranno in dono una copia di “In viaggio a Ca’ Spineda con Marcantonio e Francesca”. Una piccola guida a fumetti pensata e realizzata per i più piccoli, che vengono accompagnati alla scoperta di Ca’ Spineda e dei suoi tesori da due personaggi d’eccezione: Marcantonio Spineda e Francesca Pola, che poi non sono altro che gli antichi proprietari del cinquecentesco palazzo che si affaccia su piazza San Leonardo. E perché la visita resti un’esperienza piacevole, contiene anche dei giochi e uno spazio per scrivere le proprie impressioni. A realizzarla sono stati cinque studenti, che nel mese di marzo hanno svolto un percorso di alternanza scuola lavoro formazione presso la Fondazione Cassamarca: Matteo e Filippo Ferrarese (IIS F. Besta di Treviso), Sebastiano Rocco e Matilde Bigolin (IIS A. Palladio di Treviso) e Paula Velazquez dell’Istituto Torre Roja di Barcellona (Spagna). Gli studenti hanno scritto i testi, ideato personaggi e giochi e realizzato tutta la grafica. Le visite guidate di Ca’ Spineda sono gratuite e si possono prenotare al numero 0422-513100 o alla mail fondazione@fondazionecassamarca.it.