Ora la spiaggia libera si prenota. Scopri dave il mare è più bello

Sole, caldo, caldo voglia di mare, risultato folla in spiaggia.

Ma c'è una novità per il litorale Veneto (Bibbione, Caorle, Jesolo per citare alcune località molto frequenate) da questa settimana tutti i comuni, o quasi, attraverso la loro app, hanno attuato la prenotazione obbligatoria in funzione anti assembramento. Ogni piazzola della spiaggia viene numerata e attraverso l'applicazione si sceglie il proprio posto. Nel caso il comune non avesse predisposto il servizio on line, bisogna rivolgersi allo Iat.

Le più belle località italiane dove si può godere di un mare pulito sono in 201 Comuni e 416 le spiagge che possono fregiarsi della Bandiera Blu 2021, l'ambito riconoscimento a livello mondiale.

Il Veneto

La darsena di Porto Baseleghe, riparo naturale nel porto di Bibione Pineda a San Michele al Tagliamento (Venezia), è la 'new entry' fra le Bandiere blu assegnate al Veneto per il 2021. Il porto turistico di Bibione si aggiunge a quelli già insigniti del riconoscimento: il porto turistico di Jesolo, Marina del Cavallino, Venezia Certosa Marina, Darsena Le Saline di Chioggia, D’Arsena dell’Orologio di Caorle e Marina di Albarella.

La FEE, Foundation for Environmental Education, ha inoltre confermato i nove comuni balneari che anche quest'anno potranno fregiarsi del titolo di spiagge più accoglienti e sostenibili dal punto di vista ambientale. Si tratta delle spiagge di San Michele al Tagliamento, Caorle, Eraclea, Jesolo, Cavallino Treporti, Venezia, Chioggia, Rosolina e Porto Tolle.

Spiagge bandiera blu a Venezia e provincia

Jesolo – Lido

Cavallino Treporti – Lido

San Michele al Tagliamento – Bibione

Venezia – Lido di Venezia

Chioggia – Sottomarina

Eraclea – Eraclea Mare

Caorle – Brussa, Duna verde, Levante, Ponente, Porto Santa Margherita

Spiagge bandiera blu provincia di Rovigo

Rosolina – Rosolina Mare, Albarella Centro Sportivo, Albarella Capo Nord, Porto Tolle

Le più belle d'Italia

I parametri valutati sono 32: la qualità delle acque di balneazione (confermata dall'Arpav), i servizi erogati ai turisti, gestione dei rifiuti, efficienza della depurazione dell'acqua, promozione della mobilità sostenibile e della fruibilità, tutela dell'ambiente, valorizzazione delle aree naturalistiche, servizi di salvataggio e l'utilizzo della spiaggia da parte di persone con disabilità, la spiaggia deve essere pulita, devono esserci cestini per la differenziata, servizi igienici e spogliatoi, un numero adeguato di guardaspiaggia, equipaggiamento per il primo soccorso.

Le 416 spiagge regione per regione

La Liguria è la regione con più bandiere blu ben 32 località, seguita dalla Campania con 19, terza la Toscana con 17 riconoscimenti. La Puglia 17 bandiere e le Marche 16, la Calabria 15 bandiere, Sardegna 14, Abruzzo s13 bandiere, Lazio 11 riconoscimenti. Trentino e Sicilia 10. Nove le bandiere del Veneto nelle province di Venezia e Rovigo. Sette bandiere blu per l’Emilia Romagna. La Basilicata 5, il Piemonte 2, il Friuli 2, Molise una sola bandiera come la Lombardia.