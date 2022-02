Migliori parrucchieri d'Italia: ecco i trevigiani al top

Trovare il parrucchiere giusto è quasi come trovare l’amore: occorre essere in sintonia, condividere la stessa idea e sentirsi a proprio agio nell’esprimere un desiderio senza essere giudicati. E i capelli, si sa, sono un punto delicatissimo per molte persone: chi detesta farseli toccare, chi non riesce mai a ottenere la piega perfetta e chi lotta continuamente contro una capigliatura troppo fine, voluminosa o delicata. Se poi ci mettiamo anche la vanità che – ammettiamolo – appartiene un po’ a tutti, il gioco è fatto. Che ci piaccia o no, il parrucchiere riveste un ruolo cruciale nel look di tutti noi e può decretare il successo o il flop della nostra immagine

Ora è uscita una “Guida ai Migliori Parrucchieri d’Italia” che riunisce alcuni dei professionisti più qualificati della nostra provincia, alcuni saloni sono molto conosciuti.

TOP HAIRSTYLISTS D’ITALIA 2022

Quest’anno, per la provincia di Treviso sono stati scelti e pubblicati 7 parrucchieri:

UMBERTO EQUIPE VIA S. PIO X 13/C 31033 CASTELFRANCO VENETO TV 0423722902

INSOLITO BERTILLA VIA ENRICO MATTEI 65 31010 COSTE DI MASER TV 0423 546137

SALONE PIERANGELA VIA MONTICANO 4/4 31021 GORGO AL MONTICANO TV 0422 742060

CENTRO MIRO' VIA GUIDO BERGAMO 84 31044 MONTEBELLUNA TV 0423 605923

GABRIELLA VIEZZER VIA LAMBERTO CHISINI 18 31053 PIEVE DI SOLIGO TV 0438 841973

FLAVIO GIROTTO VIA SANT'ANTONINO 82 31100 TREVISO TV 0422 401818

BRAIT GIULIA VIA LEONARDO DA VINCI 43 31029 VITTORIO VENETO TV 0438 556417

Nella selezione dei saloni pubblicati, oltre alla bravura tecnico-artistica, sono stati considerati anche altri fattori, come l’innovazione apportata all’interpretazione di nuovi stili e tendenze della moda capelli. La donna, infatti, oggi non si accontenta più di servizi tradizionali, ma esige sempre proposte nuove, miglioramenti continui che le permettano di raggiungere lo scopo finale: sentirsi bella. E per raggiungere questo obiettivo non basta più solo il risultato visivo: contano ovviamente anche l’ambiente, l’accoglienza e una buona dose di familiarità e simpatia. Infine, ma non per questo meno importanti, sono essenziali anche i brand e i prodotti utilizzati e rivenduti: essi infatti devono necessariamente essere di altissima qualità.

Da oltre 20 anni, la TOP HAIRSTYLISTS – Guida ai Migliori Parrucchieri d’Italia aiuta migliaia di utenti nella scelta del parrucchiere più indicato per le proprie esigenze e necessità. Un book di 236 pagine, curato e studiato per raccogliere solo i migliori 217 saloni sul territorio italiano sugli 87.000 esistenti, con descrizione del Titolare e del salone con foto allegata. La scelta non è stata condizionata da alcun rapporto commerciale, ma fatta in modo libero dalla Redazione.