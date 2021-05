Conegliano Valdobbiadene: weekend in cantina

Panorami spettacolari, vigne lussureggianti e incantevoli edifici storici e l'emozione di conoscere e degustare gli apprezzati vini prodotti nelle storiche colline di Conegliano Valdobbiadene Patrimonio dell’Umanità UNESCO: il Conegliano Valdobbiadene Docg e Cartizze Docg in primis, ma anche i meno conosciuti, ma non per questo meno interessanti, Bianco e Rosso dei Colli di Conegliano Docg, i ricercati passiti Docg Refrontolo e Torchiato di Fregona e l’autoctono Verdiso Igt.

Weekend in Cantina & Non Solo è un invito a visitare le cantine sia nei fine settimana che nei giorni feriali. Un’opportunità per scoprire una terra unica, iscritta anche nel Registro Nazionale del paesaggio rurale storico, detentrice di un patrimonio culturale, artistico ed enogastronomico unico.

L’iniziativa, organizzata dalla Strada del Prosecco, si svolge tutto il corso dell’anno: un calendario che prevede alcune cantine aperte ogni giorno, previa prenotazione, con la possibilità di visite guidate e degustazioni.

Conosciute in tutto il mondo, le bollicine di Prosecco hanno una storia antichissima. Un vino riconducibile a quel Pùcinum tanto decantato da Plinio il Vecchio (23 – 79 d.C.) per le sue virtù medicinali, che apparentemente permisero a Livia Imperatrice e moglie di Augusto di raggiungere la veneranda età di 86 anni. Poi nel 1200, grazie all’opera laboriosa dei Benedettini che iniziano a vinificare nei loro monasteri. Un territorio, quello dell’alta Marca trevigiana, che si snoda lungo l’anfiteatro naturale che si apre tra Conegliano e Valdobbiadene coprendo un’area di 20.000 ettari, uno scenario unico, dai forti tratti distintivi, fatto di versanti ripidi alternati a dolci declivi, su cui domina incontrastato il reticolo infinito dei vigneti, tanto suggestivo da essere inserito nella lista dei candidati a diventare Patrimonio UNESCO.

E' nel 1868 che Antonio Carpenè, inseguendo il suo sogno di riuscire a produrre anche in Italia un vino spumeggiante e festoso come lo champagne, con l’obiettivo di produrre un vino di alta qualità della Marca Trevigiana, così nasce la denominazione «Prosecco».

Terre di castelli antichi, di ville aristocratiche di nobili veneziani che qui si riparavano in estate dalla calura della Serenissima, di edifici sacri e di antiche sorgenti termali rappresentano ciascuna un piccolo scrigno di tesori naturali su cui dominano, aggrappati agli erti pendii, i lunghi filari che producono le bollicine italiane più famose nel mondo.

Le cantine visitabili

lunedì 31 maggio

La Casa Vecchia Via Callonga, 12 S. Stefano di Valdobbiadene 0423 900160 www.lacasavecchia.it

Tanorè Via Mont, 3 Valdobbiadene 0423 975770 info@tanore.it www.tanore.it

Val D'Oca Via San Giovanni, 45 Valdobbiadene 0423 982070 www.valdoca.com

Valdoc Sartori Via Menegazzi, 7 S. Stefano di Valdobbiadene 0423 900278 www.valdocsartori.it

martedì 1 giugno

Moret Vini Via Condel, 2A San Pietro di Feletto 331 1178685 www.moretvini.it

Sandrin Vicolo Col de Roer, 11 Valdobbiadene 0423 976398 www.aziendasandrin.it

Toffoli Via Liberazione, 26 Refrontolo 0438 978204 www.proseccotoffoli.it

Villa Sandi Via Erizzo 113/A Crocetta del Montello 0423 665033 www.villasandi.it

mercoledì 2 giugno

Mani Sagge Via Manzana, 46 San Pietro di Feletto 0438 1550148 www.manisagge.com

Maso di Villa Via Col di Guarda, 15 Collalto di Susegana 0438 841414 www.masodivilla.it

Sanzovo Graziano Via San Giacomo, 10 Bigolino di Valdobbiadene 340 1655860 www.sanzovograziano.com

Stramaret Via Cal Dritta, 81/B Valdobbiadene 0423 976437 www.stramaret.it

giovedì 3 giugno

Nani Rizzi Via Stanghe, 22 Guia di Valdobbiadene 0423 900645 www.nanirizzi.it

Serre Via Casale Vacca, 8 Combai di Miane 0438 893502 www.proseccoserre.com

Sommariva Via Luciani, 16/A San Pietro di Feletto 0438 784316 www.sommariva-vini.it

Spagnol Col del Sas Via Scandolera, 51 Vidor 0423 987177 www.coldelsas.it

venerdì 4 giugno

Mionetto Via Colderove, 2 Valdobbiadene 0423 9707 www.mionetto.it

Rebuli Strada di Saccol, 40 Saccol di Valdobbiadene 0423 973307 www.rebuli.it

Ruge Via Fosse, 1 S. Stefano di Valdobbiadene 329 9512493 - 335 7708843 www.ruge.it

Scandolera Via Scandolera, 95 Colbertaldo di Vidor 0423 985107 www.scandolera.it

sabato 5 e domenica 6 giugno

Adami Via Rovede, 27 Colbertaldo di Vidor 0423 982110 www.adamispumanti.it

Riva dei Frati Via Callonga, 5 Valdobbiadene 0423 639798 www.rivadeifrati.it

Santa Eurosia Via Cima, 8 Valdobbiadene 0423 973236 www.santaeurosia.it

Zinto Via Guizza, 93/A Conegliano 0438 486665 - 348 7467039 www.zintowine.com

lunedì 7 giugno

Andrea Da Ponte Via Primo Maggio, 1 Corbanese di Tarzo 0438 933011 www.daponte.it

Andreola Via Cavre, 19 Col San Martino 0438 989379 www.andreola.eu

Bisol 1542 Via Fol, 33 S. Stefano di Valdobbiadene 0423 900138 www.bisol.it

Bortolin F.lli Via Menegazzi, 5 S. Stefano di Valdobbiadene 0423 900135 www.bortolin.com

martedì 8 giugno

Bressan Daniele Via San Rocco, 18 Farra di Soligo 0438 801515 - 347 1104124 www.bressandaniele.it

Calronche Via Crevada, 52/A Refrontolo 0438 981115 www.calronche.it

Cantina Colli del Soligo Via L. Toffolin, 6 Pieve di Soligo 0438 840092 www.collisoligo.com

Carpene' Malvolti Via Antonio Carpene', 1 Conegliano 0438 364611 www.carpene-malvolti.com

mercoledì 9 giugno

Bastìa - Rebuli Michele Via Strada di Saccol, 30 Valdobbiadene 0423 975113 www.bastiavaldobbiadene.it

Bortolomiol Via Garibaldi, 142 Valdobbiadene 0423 9749 www.bortolomiol.com

Campion Via Campion, 2 Valdobbiadene 0423 980432 www.campionspumanti.it

Cartizze Pdc Via Cartizze, 5 Valdobbiadene 347 1122636 www.cartizzepdc.com

giovedì 10 giugno

Ballancin Via Drio Cisa, 11 Solighetto di Pieve di Soligo 0438 842749 www.viniballancin.com

Canello Via Colmello del Col, 11 Guia di Valdobbiadene 0423 900640 www.canello.com

Canevel Via Rocat e Ferrari, 17 Valdobbiadene 0423 975940 www.canevel.it

Cantina Fasol Menin Via Fasol e Menin, 22/B Valdobbiadene 0423 974262 www.fasolmenin.com

venerdì 11 giugno

Alessandro Bortolin Via Strada Santo Stefano, 31 Valdobbiadene 347 9803549 www.alessandrobortolin.com

Bival Via Rive della Senta, 1 Valdobbiadene 347 0871147 www.bivalvaldobbiadene.it

Cantina Progettidivini Via 1° Settembre, 20 Farra di Soligo - Loc. Soligo 0438 983151 www.progettidivini.it

Cantina VIC Via Credazzo, 33 Farra di Soligo 0438 801458 www.proseccovic.it

sabato 12 e domenica 13 giugno

Al Col Via Col, 10 Follina 0438 970658 www.alcol.tv

Brancher Via dei Prà 23/B Col San Martino 339 6934511 www.brancher.tv

Ciodet Via Piva, 104 Valdobbiadene 0423 973131 www.ciodet.it

È necessario effettuare la prenotazione contattando direttamente le cantine. Prezzi e modalità da concordare con le cantine stesse.

Programma completo: https://www.coneglianovaldobbiadene.it/pagina/week-end