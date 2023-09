Riapre il mitico "Forno di Adriano" a Revine Lago

Oggi è un giorno di grande gioia per tutta la comunità di Lago, poiché finalmente riapre le porte "Il Forno di Adriano", un luogo che ha rappresentato il cuore pulsante della nostra piazza per generazioni. Dopo diversi mesi di attesa ansiosa, i nostri cittadini sono tornati a formare tranquille code per acquistare il pane fresco e le deliziose pizzette preparate da Vera Bottecchia, che ora continua l'eredità avviata dal padre Adriano, il fondatore del forno. Questo luogo, più di un semplice negozio, è diventato un punto di incontro per tutta la comunità, un punto di riferimento di cui si è sentita la mancare nei mesi passati.

Vera Bottecchia ha preso il testimone con coraggio e determinazione, e ora prosegue questa tradizione da sola, con il sostegno prezioso del marito. "Il Forno di Adriano" non è solo un luogo dove si acquista il pane e si gustano pizzette deliziose; è parte della vita sociale del paese, un luogo dove si scambiano chiacchiere, sorrisi e notizie del giorno. In questi mesi di chiusura, ci siamo sentiti smarriti, ma oggi, finalmente, l'equilibrio e la vivacità sono tornati nellapiazza, e possiamo tornare a gustare la genuinità e il calore delle prelibatezze preparate da Vera.

Nonostante le sfide degli ultimi tempi, è da notare che "Il Forno di Adriano" non sia l'unico esercizio gestito con successo da una donna nella comunità. La leadership femminile si è affermata in molti altri settori, inclusi due bar, l'edicola, il negozio di alimentari, la pizzeria e il fruttivendolo. La comunità è lieta di vedere la forza e la determinazione delle donne nel guidare attività e nell'offrire servizi di alta qualità.

Auguri a Vera Bottecchia e al suo "Forno" un futuro prospero e pieno di successi, il paese ringrazia tutte le donne che contribuiscono in modo significativo alla crescita e alla vitalità di Lago, grazie alla determinazione e alla dedizione di persone come Vera e tutte le altre che lavorano instancabilmente per il bene della comunità.