Alle ore 10 finale maschile dell'Open Positello ad Istrana quella femminile alle 19.30

All’Open di Istrana il 25° Trofeo Positello condotto da Sonia Rossi e coordinato da Loredana Venturini è giunto alle finali del maschile e femminile. Nel maschile tutto come da copione i favoriti all’ultima tenzone, nel femminile le finaliste non sono le favorite, bensì provengono dalla seconda fila. Nel draw azzurro parte subito bene il laziale Gabriele Camilli, due aces che fanno vedere chi “comanda”. Parravicini che le ha provate davvero tutte ed un risultato finale 6/1 6/2 un po’ stretto visto il bel gioco espresso dal veneziano. Nell’altra semifinale invece il risultato fotografava esattamente l’andazzo della gara che durava quasi 3 ore di gran bel gioco. De Nardi sempre al fulmicotone nei primi games, poi Nucera in extremis recupera il primo set nel tie-break sul 9-7. De Nardi rimette in pari la partita con un imperioso 6/3 e tutto rimandato al terzo set regolare dove Nucera chiude per 6/4. Finale Camilli-Nucera che inizierà alle ore 10 in Via del Capitello ad Istrana, alla presenza del main sponsor Alberto Positello. Nel draw rosa la friulana Eva Segato con tessera vicentina , si è imposta in due set sulla veneziana Valentina Trevisan con tessera padovana. Anche qui il risultato è risultato non consone al tempo e alle forze profuse. Il 6/3 6/4 a favore della Segato, penalizza l’incontro della Trevisan che ha messo in campo tutta la sua potenza, e Segato rintuzzando, riusciva a far sua la partita durata anche qui oltre due ore, di buon gioco. L’altra semifinale registrava il forfait della giocatrice Ludovica Ceolato impegnata nei tricolori di Rovereto che dava il pass alla lombarda Margherita Trolese. L’ultima gara sarà quindi giocata alle 19.30 tra Segato e Trolese. Allo Sporting Life Center il circuito Veneto Veterani Tennis Point.It è alle prese con i tabelloni over 45 e over 55. Incontri conclusivi tutti nei giorni seguenti. Nell’Open K22 di Volpago iniziato il main draw. Cinque le gare in programma Sabato 23 sotto la direzione di Matteo Favaro incontri sin dalle ore 09.00. Questi i 5 promossi dal tabellone di 3^ a quello principale. Bene gli under 16, il montelliano Sebastiano Buzzatti del Cornuda, ed il veronese Matteo Negrini quest’ultimo già vincitore di due tornei di 3^; il ritorno di Riccardo Menon del Park di Villorba che troverà il maestro bassanese del San Paolo di Padova Alberto Nieri; l’under 18 bassanese leonardo De Antoni e l’under 18 dei Comunali di Vicenza Francesco Marangon con il giocatore del Trebaseleghe Simone Benedetti. Prossimi tornei: A Villa Guidini Paolo Favata inizia oggi e fino al 5/8 il terza categoria maschile e femminile, con 85 iscritti coordinati da Pasquale Glorioso. Allo Sporting Magi di Ponte della Priula Cesare Gabrieli dirige il torneo di 3^ limitato al quinto gruppo, solo maschile. Il periodo di gioco sarà dal 23/7 al 1/8 ed iscrizioni chiuse a 62 partecipanti. Ad Istrana competizione giovanile dai 10 ai 16 anni Trofeo Vismec che inizierà il 29/7 fino al 7 di Agosto. Iscrizioni entro le ore 12 del 27/7. Al Pietro Burei di Visnadello dal 30/7 al 14/8 competizione maschile fino ai 3.3 diretto da Lorenzo Lovadina. Adesioni entro le ore 12 del 28/7. Dal 30/7 al 10/8 a Castelfranco Open femminile diretto da Massimo Pelloia. Iscrizioni entro le ore 12 del 28/7.