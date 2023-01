All'Alpe Adria di Vedelago vince Putin, secondo posto per il trevigiano Chiozzi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Concluso all’Alpe Adria di Vedelago il Rodeo Fitp di 4^ categoria maschile, sotto la direzione di Carla Carrer. Erano 32 i giocatori in lizza, dove ha prevalso la verve dell’under 16 vicentino Enrico Putin. La finale tutta tra giovani, l’antagonista era il trevigiano Lorenzo Chiozzi, under 18 dell’Eurosporting di Treviso che ha dominato il primo set. Poi con molti regali, il vicentino ha messo in equilibrio l’incontro e sullo slancio fiducioso si aggiudicava l’intera posta. Terzi posti per Francesco Theodoli Ciccolini under 16 del San Vendemiano e per Roberto Simeoni del Castelfranco Veneto. Prossimo appuntamento allo Sporting Life Center il 28 e 29 Gennaio con il torneo FITPRA doppi maschili, femminili e misto. A Volpago del Montello Rodeo Fitp di 4^ categoria il 4 e 5 Febbraio Trofeo Tch Cornuda, draw maschile a 32 giocatori. Iscrizioni entro le ore 12 del 02 Febbraio agli ordini di Gianfranco Casagrande. Al Panatta Racquet Club Rodeo 11 e 12 Febbraio per giocatori di 4^ categoria solo draw maschile. Iscrizioni entro le ore 12 del 9 Febbraio. Torna l’attività challenger all’Alpe Adria di Vedelago dove dal 11 al 26 Febbraio incroceranno le racchette giocatori fino ai 3.3 con draw maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 09 Febbraio.